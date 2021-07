Soutenir des communautés côtières résilientes et une gestion environnementale agile

MONTRÉAL, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - NorthStar Ciel et Terre (NorthStar) annonce une collaboration avec la Garde côtière canadienne (GCC) afin de développer un système d'observation de la Terre pour la surveillance des environnements côtiers et maritimes (SOTSECM). Ce système vise à améliorer la qualité de l'information et à communiquer des connaissances essentielles sur la pollution maritime, l'état des glaces et les écosystèmes côtiers qui sont directement touchés par les changements climatiques.

Cette initiative de 2.7 millions de dollars, qui se conclura lors du premier trimestre de 2024, bénéficiera de l'expertise du Centre Eau Terre Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) du Québec ainsi que d'une contribution financière de 1,5 million de dollars à NorthStar provenant du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS) de Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) dans le cadre de son portefeuille visant la résilience des communautés.

Au Canada et à travers le monde, les changements climatiques et la pollution impactent l'intégrité des environnements côtiers et maritimes. Ces impacts incluent notamment la détérioration et la perte des écosystèmes, l'accélération de l'érosion côtière, la diminution de la qualité des eaux et l'appauvrissement de la biodiversité marine. Afin de réduire les risques et d'atténuer les impacts sur les écosystèmes, les parties prenantes ont besoin d'une connaissance continuellement actualisée des conditions côtières canadiennes ainsi que d'une compréhension détaillée de leur vulnérabilité à l'activité humaine et aux catastrophes naturelles, y compris leurs effets cumulatifs à long terme.

« NorthStar est fier de travailler avec la Garde côtière canadienne et l'Institut national de la recherche scientifique du Québec afin d'appuyer la sauvegarde des environnements maritimes et côtiers canadiens, a déclaré Stewart Bain, PDG de NorthStar Ciel et Terre. Cet investissement par une coalition de partenaires, y compris Recherche et développement pour la défense Canada, favorisera des communautés côtières canadiennes résilientes en développant des moyens qui leur permettront de répondre aux menaces environnementales croissantes et d'améliorer les stratégies d'adaptation aux changements climatiques. »

NorthStar, la Garde côtière canadienne et l'INRS uniront leurs expertises pour développer des services d'information qui tireront profit des données provenant de plusieurs sources d'observation et qui seront démontrés via un prototype de portail internet. L'objectif est de fournir l'information en temps quasi réel sur la santé des environnements côtiers et maritimes canadiens afin de supporter la prise de décisions active. NorthStar continuera à développer son pipeline de traitement de données automatisé pour fusionner des données hyperspectrales aériennes acquises au-dessus du Canada avec des données provenant de capteurs optiques spatiaux et de radars à synthèse d'ouverture (RSO) afin d'obtenir des produits d'information unique et améliorée. Ainsi, NorthStar combinera l'intelligence artificielle avec les données fusionnées afin de fournir des services d'information riches en temps quasi réel sur des éléments importants qui sont tous impactés par les changements climatiques tels que la pollution marine, les écosystèmes côtiers et l'état des glaces.

L'information fournie par le suivi fréquent et à long terme des environnements côtiers par le SOTSECM permettra aux parties prenantes de bénéficier d'information pouvant soutenir:

Le perfectionnement des stratégies d'adaptation au changement climatique.

L'évaluation des risques et la préparation aux urgences telle que la gestion de contamination côtière, de dérive des glaces, d'embâcles, d'ondes de tempête et d'inondations.

La protection des écosystèmes côtiers et la remise en état de leurs services environnementaux.

À mesure que ses services mondiaux de surveillance environnementale se développent, NorthStar intégrera le SOTSECM dans sa gamme complète de service d'information. Conçus pour mettre en contexte plusieurs formes et sources de données brutes, les services NorthStar fourniront des ensembles d'information plus accessibles qui permettent la prise de décisions en temps réel afin de préserver notre planète et nos écosystèmes pour les générations à venir.

À propos de NorthStar Ciel et Terre

NorthStar développe des services de renseignements et d'information visant l'environnement terrestre et spatial en collaboration avec des partenaires des secteurs privés, académique et gouvernemental.

Après le lancement de Skylark, sa première constellation dédiée aux services de surveillance et de gestion du trafic spatial, NorthStar mettra en orbite des satellites à double mission, à la fois conçus pour la surveillance spatiale et l'observation de la Terre. En plus de capteurs optiques pour la surveillance spatiale, ces satellites seront équipés de capteurs hyperspectraux et infrarouges pointés vers la Terre. Tous les jours, ces capteurs numériseront et analyseront les détails des écosystèmes terrestres et spatiaux.

À partir de sa plateforme d'informations, NorthStar offrira des services d'information contextualisée aux utilisateurs des secteurs public et privé qui fourniront des connaissances essentielles sur la Terre et son environnement orbital. À l'aide de ses propres données et de données provenant de partenaires, NorthStar développe actuellement des solutions pour plusieurs secteurs terrestres, dont l'agriculture, le milieu maritime, la foresterie et l'énergie.

Les investisseurs de NorthStar comprennent une coalition mondiale de partenaires stratégiques, rassemblant Telesystem Space au Canada (une co-entreprise composée de la société de la famille Sirois, Telesystem et la fiducie familiale de la famille Rogers), la Space Alliance (Thales Alenia Space et Telespazio) en Europe, KinetX aux États-Unis, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

À propos des partenaires de NorthStar dans le cadre de cette initiative

