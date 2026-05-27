Ce partenariat stratégique combine les capacités de production d'isotope radioactif à l'échelle commerciale de NorthStar avec l'expertise de QSA Global en matière de gestion du cycle de vie du Radium-226 (Ra-226), le produit de départ de la production d'Ac-225.

L'accord vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement Ac-225 sans porteur ajouté (n.c.a) de NorthStar en établissant une source fiable et en boucle fermée de matériaux cibles Ra-226 de grande pureté.

BURLINGTON, Mass. et BELOIT, Wis., 27 mai 2026 /CNW/ - QSA Global, Inc., leader mondial de la fabrication de sources radioactives spécialisées et des services de radiochimie médicale, et NorthStar Medical Radioisotopes, LLC (NorthStar), entreprise radiopharmaceutique de premier plan, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de services stratégique pluriannuel. Ce partenariat vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement pour les cibles de radium-226 (Ra-226), le produit de départ pour la production d'actinium-225 (Ac-225), et soutient davantage la production à l'échelle commerciale de NorthStar d'Ac-225 sans porteur ajouté (n.c.a.) utilisé dans les thérapies alpha ciblées (TAT) de prochaine génération.

Ce partenariat combine les décennies d'expérience spécialisée de QSA Global en matière de traitement des sources de haute activité, de conformité réglementaire industrielle et de logistique avec l'approche novatrice de NorthStar en matière de production de produits radiopharmaceutiques à l'échelle commerciale. Il comprend une campagne de purification pluriannuelle au cours de laquelle QSA Global traitera l'ancien Ra-226 au nom de NorthStar, transformant le produit en précurseurs de grande pureté qui alimenteront directement la fabrication de capsules cibles continues. Après l'irradiation et le traitement par NorthStar pour produire de l'Ac-225 sans porteur ajouté, le radium récupéré sera renvoyé à QSA Global pour être recyclé dans de nouvelles cibles, établissant une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée très efficace.

« Cet accord pluriannuel avec QSA Global renforce notre chaîne d'approvisionnement avec un approvisionnement fiable et de grande qualité de cibles Ra-226 essentielles à nos capacités de production d'Ac-225 sans porteur ajouté », a déclaré Frank Scholz, Président et PDG de NorthStar. « En assurant un accès constant à ces produits de départ essentiels, nous pouvons répondre en toute confiance à la demande croissante du secteur. »

« En gérant le cycle de vie complexe et très réglementé du radium 226, QSA Global permet à des partenaires comme NorthStar de concentrer l'intégralité de leurs ressources sur la production commerciale d'actinium 225 », a déclaré DR. Joe Lapinskas, Directeur de l'innovation chez QSA Global, Inc. « NorthStar a été un partenaire essentiel dans le développement de nos services spécialisés liés au radium. Nous sommes fiers de nous appuyer sur des décennies d'expertise en matière de substances radioactives de haute activité pour aider à sécuriser cette chaîne d'approvisionnement essentielle et soutenir la mission de NorthStar, qui consiste à fournir des thérapies alpha ciblées aux patients. »

À propos de l'Ac-225

NorthStar a produit avec succès un Ac-225 sans porteur ajouté en s'appuyant sur une approche de fabrication indirecte qui combine l'irradiation d'une cible Ra-226 par accélérateur d'électrons, suivie de sources de Ra-225 purifiées qui croissent constamment l'Ac-225 sans porteur ajouté. L'Ac-225 est un émetteur alpha, qui appartient à une puissante classe d'isotopes radioactifs qui délivrent un rayonnement hautement localisé à haute énergie directement aux cellules malades. L'Ac-225 peut être lié à un ensemble de molécules de ciblage, y compris les anticorps, les peptides et les petites molécules, ce qui permet une administration précise aux cellules cancéreuses. Cette polyvalence rend les isotopes comme l'Ac-225 particulièrement précieux pour soutenir le développement de thérapies radiopharmaceutiques prochaine génération très efficaces et sélectives.

À propos de QSA Global, Inc.

QSA Global, Inc. est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de sources de rayonnement et d'équipements à haut rendement. S'appuyant sur une tradition d'excellence de plusieurs décennies dans les produits isotopes radioactifs industriels, QSA Global a stratégiquement élargi ses capacités pour desservir les marchés des isotopes radioactifs médicaux et de thérapie alpha ciblée (TAT) en pleine croissance. Avec des installations de pointe et une expertise inégalée en matière de traitement radiochimique, de purification et de conformité réglementaire, QSA Global assure la sécurité de base de la chaîne d'approvisionnement pour la prochaine génération de traitements médicaux vitaux.

À propos de NorthStar Medical Radioisotopes, LL (NorthStar)

NorthStar Medical Radioisotopes est une entreprise radiopharmaceutique à l'avant-garde dans le domaine de l'amélioration des soins apportés aux patients. Elle utilise de nouvelles technologies pour produire des isotope radioactifs à l'échelle commerciale qui, une fois fixés à une molécule, ont la capacité de détecter et de traiter le cancer et d'autres maladies graves. La position de plus en plus affirmée de NorthStar dans le domaine émergent de la thérapie radiopharmaceutique s'appuie sur ses capacités uniques de production sophistiquée d'isotopes radioactifs, sur une équipe de gestion éprouvée et sur des technologies écologiques de pointe. NorthStar produit du cuivre 67 (Cu-67) et est le premier producteur à l'échelle commerciale d'actinium 225 sans porteur ajouté (Ac-225 n.c.a.) utilisant la technologie par accélérateur d'électrons. L'unité de services CDMO (Radiopharmaceutical Contract Development and Manufacturing Organization - Développement et fabrication de produits radiopharmaceutiques) de la société propose des services personnalisés et une expertise spécialisée en produits radiopharmaceutiques pour aider les entreprises biopharmaceutiques à faire progresser rapidement leur développement et leurs programmes commerciaux. Pour en savoir plus sur le portefeuille complet de NorthStar et les services axés sur les patients, visitez : www.northstarnm.com

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SOURCE QSA Global, Inc.