L'autorisation d'utilisation des fréquences clés pour exploiter jusqu'à 52 satellites est une étape importante pour NorthStar

MONTRÉAL, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - NorthStar Ciel & Terre (NorthStar) annonce qu'elle a reçu d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) l'approbation de principe l'autorisant à utiliser toutes les fréquences demandées par la société. Plus précisément, ISDE a autorisé l'utilisation de toutes les plages de radiofréquences en bande Ka et en bande X nécessaires à l'exploitation de sa constellation de 52 satellites qui fournira une série de services d'information sur l'environnement terrestre et spatial. L'approbation de principe donnée par ISDE confirme que la demande de spectre canadien de NorthStar est entièrement conforme au Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), une agence de l'Organisation des Nations Unies.

La constellation complète de 52 satellites NorthStar sera déployée en deux phases. La première constellation, nommée « Skylark », comptera 12 satellites pourvus de capteurs optiques qui observeront l'espace proche de la Terre et fourniront des services pour améliorer la connaissance de la situation spatiale ou Space Situational Awareness (SSA). Par la suite, NorthStar greffera à Skylark 40 autres satellites pourvus de capteurs optiques supplémentaires et d'une combinaison de capteurs fonctionnant dans l'hyperspectral et l'infrarouge afin de fournir des capacités uniques et précieuses d'observation de la Terre.

Selon la configuration des satellites, le système de liaison descendante transmettra les données à un débit allant de plusieurs centaines de mégabits à plusieurs gigabits par seconde. Ces attributions de spectre dans les bandes X et Ka garantissent que NorthStar disposera de la largeur de bande nécessaire pour fournir des millions d'images par jour, des images hautement détaillées et riches en informations provenant de plusieurs types de capteurs, afin de soutenir la SSA et la mission d'observation de la Terre.

« Alors que NorthStar s'approche du lancement de ses trois premiers satellites Skylark, cette autorisation d'ISDE d'exploiter notre constellation de 52 satellites avec le spectre de radiofréquences dont nous aurons besoin est une étape importante » a déclaré Stewart Bain, PDG de NorthStar Earth & Space.

Les satellites Skylark permettront de fournir des services d'information SSA haute-fidélité en temps quasi réel, élevant les services SSA ordinaires au niveau de l'information et du renseignement spatiaux (SI2 - Space Information & Intelligence). Avec une vue synoptique de toutes les orbites proches de la Terre (basse, moyenne, géostationnaire et au-delà), les capteurs spatiaux de Skylark fourniront des observations précises d'un plus grand nombre d'objets spatiaux avec une fréquence de revisite des objets plus grande qu'avec tout autre système actuel. Skylark fournira une série de services d'information de qualité décisionnelle grâce à sa couverture inégalée, sa capacité de suivi des objets spatiaux et ses capacités de prévision améliorées.

Lorsque NorthStar aura atteint la pleine capacité opérationnelle avec sa première constellation SSA, Skylark, la société déploiera 40 satellites supplémentaires qui viendront s'ajouter à la constellation existante et fourniront aux clients une précision encore plus grande. La constellation suivante déploiera également une combinaison de capteurs fonctionnant dans l'hyperspectral et l'infrarouge pour offrir une capacité exceptionnelle d'observation de la Terre, et fournira un contenu riche en données permettant des services uniques et précieux d'information et de renseignement terrestre (EI2-Earth Information and Intelligence) pour un large éventail de clients industriels, gouvernementaux et militaires.

Grâce à sa plate-forme d'information, NorthStar offrira des solutions d'information contextualisées directement aux utilisateurs finaux des secteurs privé et public, fournissant des connaissances essentielles sur la Terre et son environnement orbital.

NorthStar développe actuellement des services I2T en collaboration avec des partenaires des secteurs privé, universitaire et gouvernemental, dont l'Agence spatiale canadienne et la Garde côtière canadienne. À l'aide de données exclusives et de données de sources tierces, NorthStar élabore des solutions dans divers secteurs terrestres, dont l'agriculture, les forêts et l'énergie, et le secteur maritime.

Les investisseurs de NorthStar comprennent une coalition mondiale de partenaires stratégiques, dont Telesystem Space, la Space Alliance (Thales Alenia Space et Telespazio) d'Europe, KinetX (États-Unis), le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada.

