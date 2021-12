NorthStar Ciel & Terre Nomme Kevin O'Connell au poste de président du conseil consultatif américain

L'ancien directeur de l'Office of Space Commerce des États-Unis rejoint la filiale américaine de NorthStar

PARIS, le 15 déc. 2021 /CNW/ - NorthStar Ciel & Terre, Inc, la filiale américaine de la société mère NorthStar Ciel & Terre, Inc. de Montréal, Canada, a annoncé aujourd'hui que Kevin O'Connell, ancien directeur de l'Office of Space Commerce au Département du Commerce des États-Unis, a rejoint le conseil consultatif de la société NorthStar U.S. comme président du conseil.

NorthStar a établi son siège social américain à McLean, en Virginie, au début de 2019 pour répondre à l'intérêt des parties prenantes du gouvernement américain et de l'industrie concernant la sensibilisation à l'analyse, la sensibilisation et la gestion du trafic spatial. Les activités américaines de NorthStar visent à fournir des services d'information de qualité pour la prise de décision, désignés globalement sous le nom de services d'informations et de renseignements spatiaux (Si2), qui s'appuient sur la détection d'objets dans l'espace, des algorithmes exclusifs et la fusion d'information de tierces parties. Les activités américaines de NorthStar conçoivent des solutions sur mesure, pour répondre aux exigences uniques auxquelles sont confrontés tous les opérateurs de satellites dans leur quête d'informations décisionnelles, qui contribuent à la sécurité et à la durabilité des vols spatiaux.

L'annonce a été faite par Stewart Bain, PDG et fondateur de NorthStar, lors de l'événement 2021 World Satellite Business Week d'Euroconsult à Paris, France. « NorthStar est honoré d'annoncer que Kevin O'Connell a rejoint NorthStar en tant que président du conseil consultatif qui soutient notre société américaine », a déclaré Bain. « Kevin apporte à NorthStar une riche connaissance de la politique, des plans et des exigences du gouvernement américain dans le contexte important des activités commerciales spatiales américaines. Nous accueillons son leadership et ses conseils pour mieux servir les diverses exigences du marché spatial américain », a noté M. Bain.

Lorsqu'il était directeur de l'Office of Space Commerce, M. O'Connell a dirigé les efforts du département du commerce des États-Unis pour mettre en œuvre une série de directives gouvernementales sur la politique spatiale, notamment celle qui définit la nature changeante des responsabilités entre les autorités militaires et civiles dans les domaines de la sensibilisation à la situation et la gestion du trafic spatial.

« NorthStar est prête à tirer parti des nombreux avantages de la détection des satellites et des débris dans l'espace et à les intégrer à d'autres informations de tierces parties de grande valeur pour offrir une série de services d'information sur la sécurité spatiale qui soient pertinents, actuels et prédictifs », a déclaré M. O'Connell. Il a ajouté : « NorthStar vise à améliorer la quantité et la qualité des informations disponibles pour le gouvernement américain et l'industrie spatiale commerciale afin d'améliorer la sensibilisation générale à l'environnement spatial et la sécurité des vols spatiaux. »

Depuis l'établissement des opérations américaines en 2019, NorthStar a fait la démonstration de sa suite de services Si2 dans de multiples endroits, y compris une série d'exercices civils-commerciaux Sprint Advanced Concept Training (SACT) co-parrainés par les ministères américains de la Défense et du Commerce.

« L'ancien rôle de Kevin à la tête de l'Office of Space Commerce aidera NorthStar à élaborer des solutions éclairées qui répondent aux exigences uniques de l'armée américaine, de la communauté du renseignement, de l'espace civil et des intervenants de l'industrie », a déclaré Denny Brisley, présidente et cheffe des opérations de NorthStar aux États-Unis. Elle a ajouté : « Nous nous réjouissons de la perspicacité exceptionnelle de Kevin et de ses conseils stratégiques alors que nous nous efforçons de répondre et de dépasser les attentes des clients. »

À propos de NorthStar

NorthStar cherche à donner à l'humanité les moyens de préserver notre planète grâce à une plateforme unique d'informations et de renseignements sur l'espace et la Terre utilisant des capteurs spatiaux. NorthStar s'efforce d'aider à transformer la façon dont les gouvernements, l'industrie et les institutions évaluent les risques, abordent les réglementations et prennent des décisions pour favoriser le développement durable de notre planète et fournir un environnement circumterrestre sûr et sécurisé.

La gamme unique de services d'informations et de renseignements spatiaux (Si2) de NorthStar répond à bon nombre des défis critiques et immédiats auxquels sont confrontés les intervenants gouvernementaux et commerciaux dans le domaine spatial. Avec une vue complète de toutes les orbites proches de la Terre, les satellites Skylark de NorthStar fourniront des observations plus fréquentes et plus précises des objets spatiaux résidents que tout autre système commercial actuel. La solution Skylark de l'entreprise générera des services Si2 de qualité décisionnelle, dérivés de sa couverture spatiale inégalée, de la surveillance des objets et de l'analyse prévisionnelle améliorée.

Les investisseurs de NorthStar comprennent une coalition mondiale de partenaires stratégiques, dont Telesystem Space (une coentreprise du bureau familial Sirois, de Telesystem et du Roger's Family Trust of Canada), l'Alliance spatiale européenne (Thales Alenia Space et Telespazio), le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Le siège social de NorthStar Ciel & Terre (NorthStar) est situé à Montréal, au Canada, et sa filiale américaine, NorthStar Earth & Space Systems, Inc., a son siège social à McLean, en Virginie.

https://northstar-data.com/

