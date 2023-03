MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - NorthStar Ciel & Terre inc. (« NorthStar »), la première entreprise commerciale à offrir des services de suivi d'objets spatiaux (SSA) pour surveiller depuis l'espace les orbites proches de la Terre est fière d'annoncer la nomination de David Saint-Germain au poste de chef de la direction des opérations.

David sera principalement responsable de livrer les services et les produits d'information de NorthStar dans le marché par l'intermédiaire d'une entreprise mondiale entièrement intégrée avec des sites aux États-Unis, au Luxembourg et au Canada.

« J'ai le plaisir d'accueillir David au sein de notre organisation. Son leadership et son désir de soutenir une planète plus durable sont parfaitement en phase avec les valeurs de NorthStar. Son expérience dans la livraison de produits et de services innovants sera essentielle pour répondre aux besoins de nos clients à ce moment charnière de l'histoire de notre entreprise, alors que nous nous préparons au lancement », a déclaré Stewart Bain, cofondateur et PDG de NorthStar. « S'appuyant sur ses expériences innovantes, David jouera un rôle déterminant dans le soutien de la croissance et du succès de NorthStar. »

« Je suis enthousiasmé par ce nouveau projet et j'ai hâte d'optimiser les opérations pour faire croître et développer NorthStar », a déclaré David Saint-Germain. « Les clients et les partenaires de NorthStar font partie des organisations les plus innovantes au monde. Leur avenir dépend d'un environnement sain et équilibré, englobant la terre et l'espace, au bénéfice de tous. NorthStar offre un défi passionnant qui consiste à repousser les limites de l'innovation pour fournir des services d'information de la plus haute qualité qui aident à gérer durablement notre biosphère et nos régimes orbitaux. »

David Saint-Germain est passionné par le développement d'un avenir durable. Il a récemment joué un rôle de premier plan dans Hilo, une entreprise qui travaille avec le plus grand service public hydroélectrique d'Amérique du Nord pour offrir une transition énergétique à des millions de clients afin de soutenir un avenir durable.

À propos de NorthStar

NorthStar est le premier service commercial à surveiller les orbites proches de la Terre depuis l'espace. Sa gamme inégalée de services d'information livrée en temps réel repère et anticipe avec précision la position d'objets spatiaux pour renforcer la sécurité des vols spatiaux.

Avec son siège social à Montréal, au Canada, un siège européen au Luxembourg et une filiale à McLean, en Virginie, NorthStar répond à la menace toujours croissante de collisions spatiales pour, ultimement, donner à l'humanité le pouvoir de préserver notre planète.

Pour plus d'information sur NorthStar, visitez northstar-data.com

