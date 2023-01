NorthStar utilisera les fonds pour lancer les services de surveillance de l'espace les plus avancés au monde d'ici la mi-2023

MONTRÉAL, le 5 janv. 2023 /CNW Telbec/ - NorthStar Ciel & Terre Inc. (« NorthStar ») continue d'accélérer le déploiement de ses services de surveillance de l'espace (Space Situational Awareness, «SSA») depuis l'espace grâce à la clôture d'un tour de financement de série C de 35 M$ US avec Cartesian Capital Group, LLC (« Cartesian »), une société de financement par capitaux propres basée aux États-Unis, réalisé par l'intermédiaire d'une entité affiliée, soit la Pangaea Three Acquisition Holdings III, LLC. Le tour de financement comprend également un investissement de Telesystem Space Inc., du Luxembourg Future Fund - Co-Investments SA, le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de son mandataire Investissement Québec, du Fonds de développement du secteur spatial du Luxembourg SCSp qui est financé par SES, le premier fournisseur mondial de solutions de connectivité, et le gouvernement du Luxembourg. Cet investissement accélérera le lancement des produits de NorthStar ainsi que la commercialisation de ses services SSA.

« NorthStar a le privilège de compter sur le soutien de Cartesian pour diriger un consortium international d'investisseurs d'expérience et au fait de l'industrie », affirme Stewart Bain, PDG et fondateur de NorthStar. « Ce groupe d'investisseurs de prestige reflète la très grande importance accordée à la mission de NorthStar qui vise à protéger l'environnement spatial aujourd'hui et pour les générations futures. »

NorthStar est la première entreprise commerciale à surveiller toutes les orbites proches de la Terre depuis l'espace et à combiner les données provenant de divers capteurs terrestres pour offrir une couverture plus étendue. Les services de navigation et de suivi de haute précision et de nouvelle génération de l'entreprise permettent à tous les exploitants de satellites de gérer plus efficacement leurs flottes, d'améliorer la sécurité des vols spatiaux, d'éviter les collisions et de promouvoir la durabilité de l'espace.

« Cartesian reconnaît le potentiel transformationnel des services de prochaine génération de NorthStar pour l'économie spatiale », soutient Beth Michelson, associée chez Cartesian. « L'approche unique de NorthStar dans la surveillance complète de l'espace est essentielle à la préservation des infrastructures spatiales. »

Beth Michelson et Paul Pizzani, partenaires chez Cartesian, se joindront au conseil d'administration de NorthStar.

À propos de NorthStar

NorthStar est le premier service commercial à surveiller les orbites proches de la Terre depuis l'espace.

Sa gamme inégalée de services d'information livrée en temps réel repère et anticipe avec précision la position d'objets spatiaux pour renforcer la sécurité des vols spatiaux.

Avec son siège social à Montréal, au Canada, un siège européen au Luxembourg et une filiale à McLean, en Virginie, NorthStar répond à la menace toujours croissante de collisions spatiales pour, ultimement, donner à l'humanité le pouvoir de préserver notre planète.

