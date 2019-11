North Pole Engineering présente le heartbeatz, un module qui permet de connecter l'Apple Watch à Peloton

MINNEAPOLIS, 26 novembre 2019 /CNW/ - North Pole Engineering (NPE) a annoncé le lancement du heartbeatz, un transmetteur de la fréquence cardiaque mesurée par l'Apple Watch®. Par l'intermédiaire de son application Apple Watch® gratuite heartbeatz connect, le heartbeatz transmet les données de fréquence cardiaque mesurées par l'Apple Watch® vers n'importe quel récepteur ANT+ tel que les vélos et tapis roulants Peloton®. Alimenté par une pile bouton standard, le heartbeatz a une durée de fonctionnement autonome de plusieurs mois.

La configuration du heartbeatz est simple. Il suffit de l'installer sur son vélo ou tapis roulant, d'ouvrir l'application heartbeatz connect et d'y sélectionner le heartbeatz. Les vélos et les tapis roulants dotés d'un système de détection de proximité sont automatiquement associés au heartbeatz. Une fois la liaison effectuée, les utilisateurs peuvent démarrer leur entraînement et le vélo ou le tapis roulant affichera en temps réel les données de fréquence cardiaque mesurées par l'Apple Watch®.

« Les gens adorent leur Apple Watch®, et les cyclistes et coureurs utilisant des équipements Peloton® sont tout aussi passionnés. Nous avons donc saisi l'opportunité de créer un produit unique permettant de relier les services offerts par ces deux marques populaires. », a déclaré Jeff Lasch, directeur principal de produit chez North Pole Engineering, « Bien que le heartbeatz d'adapte naturellement aux produits Peloton®, il fonctionne avec l'ensemble des récepteurs ANT+, ce qui permet aux utilisateurs d'Apple Watch® d'utiliser un large éventail de matériel de culture physique. »

Le heartbeatz sera disponible en pré-commande dès le 26 novembre à l'adresse https://store.npe-inc.com et sera expédié à partir du 1er décembre.

À propos de North Pole Engineering

North Pole Engineering, Inc (NPE) est une société de produits et de services d'ingénierie pour l'Internet des objets (IdO). NPE se spécialise dans la fourniture de capteurs et de technologies habilitantes sur divers marchés, notamment le sport, l'entraînement physique et le bien-être. NPE aide les clients à mettre en œuvre des technologies rentables au sein de leurs produits et systèmes équipés de capteurs afin de transférer efficacement des données vers Internet et de permettre une optimisation des opérations, une réduction des coûts et une amélioration de l'expérience client. Pour en savoir plus sur les modules heartbeatz, Runn, CABLE, GEM Bluetooth/ANT +, sur la passerelle OWASP en matière d'IdO et sur les services d'ingénierie de NPE, veuillez consulter le site web de NPE à l'adresse http://npe-inc.com.

Pour en savoir plus sur heartbeatz, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse info@npe-inc.com ou appeler le 612-305-0440.

SOURCE North Pole Engineering

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ashley Mendez, téléphone : 612-305-0440, courriel : ashleym@npe-inc.com, http://npe-inc.com, https://npe-inc.com

