FORT WORTH, Texas, 9 avril 2024 /CNW/ - North American Rail Solutions, par l'entremise de sa filiale canadienne, Universal Rail Systems, est fière d'annoncer avoir fait l'acquisition de Condor Signals and Communications, une entreprise établie à Oakville, en Ontario (Canada). North American Rail Solutions est le plus important fournisseur de services ferroviaires industriels en Amérique du Nord, et cette acquisition élargit encore davantage ses capacités de signalisation et de communication au Canada et aux États-Unis.

Condor, un fournisseur réputé de services de signalisation et de communications ferroviaires en Amérique du Nord, fera partie du groupe de signalisation d'Universal Rail et conservera ses bureaux à Oakville, en Ontario. De plus, Condor continuera de fournir des produits fabriqués de grande qualité comme des réchauffeurs d'aiguilles de rails, des guérites de signalisation et des systèmes de bâti de chargement sous le nom commercial de « Condor ».

Voici la déclaration de Tim McMillan, président et chef de l'exploitation d'Universal Rail Systems : « Nous sommes ravis que Condor se joigne notre équipe de la signalisation et nous avons hâte de continuer à croître ensemble. Cette acquisition ajoute également une gamme de produits de signalisation Condor de qualité, maintenant offerts à nos clients partout au Canada. » Thomas Lucario, chef de la direction de North American Rail Solutions, a ajouté : « L'ajout de Condor à notre portefeuille de systèmes ferroviaires universels élargit nos capacités de transmission non seulement au Canada, mais aussi au sein des marchés américains. C'est un exemple de notre engagement continu envers la croissance et le soutien de nos clients partout en Amérique du Nord. »

Interrogée au sujet de la transaction, la propriétaire sortante de Condor, Maggie DiPede-Sullivan, a déclaré : « Lorsque je réfléchis à la transition de Condor, je ressens un profond sentiment de joie et de fierté. Confier l'avenir de Condor à un éminent membre de l'industrie du transport ferroviaire m'inspire la plus grande confiance. Il ne s'agit pas seulement de passer le flambeau; c'est une question d'assurer un avenir prospère à nos employés dévoués et à l'entreprise qui a joué un rôle important dans ma vie et celle de mon défunt mari (Michael Sullivan). » Pour en savoir plus, visitez www.condorsignal.com .

North American Rail Solutions

En 2021, DFW Capital Partners s'est associée à l'équipe de gestion d'American Track par une acquisition et a établi la société mère, North American Rail Solutions. Exerçant ses activités à partir de 25 bureaux à services complets situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, North American Rail Solutions offre à ses clients des services essentiels pour leur mission qui garantissent la sécurité, la conformité et l'exploitabilité des actifs ferroviaires sur place. North American Rail Solutions dessert un large éventail d'industries, y compris la fabrication, la pétrochimie, l'exploitation minière, les produits agricoles, les aliments et les boissons, les matières premières de base, les ports, les installations de transbordement, le transport collectif, les chemins de fer de catégorie 1 et les chemins de fer d'intérêt local. www.NorthAmericanRailSolutions.com

Universal Rail Systems

Universal Rail Systems, dont le siège social est situé à Edmonton, en Alberta, est le principal fournisseur indépendant de services clés en main de construction, de réparation, d'entretien, d'inspection et de terminaux ferroviaires essentiels dans les sites industriels, de catégorie 1, gouvernementaux et de transport collectif au Canada. Universal Rail Systems met l'accent sur le maintien en mouvement sécuritaire et durable des exploitants ferroviaires canadiens. www.UniversalRail.com

DFW Capital Partners

DFW Capital Partners est une société de placement de capital-investissement axée sur les sociétés du marché intermédiaire inférieur. Avec environ 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, l'entreprise se concentre sur les entreprises de services, avec un accent particulier sur les services d'affaires et de soutien industriel impartis et les entreprises de soins de santé. DFW possède plus de 20 ans d'expérience dans la création d'entreprises de premier plan et la reconnaissance de rendements attrayants pour ses investisseurs. Le siège social de DFW est établi à New York, et l'entreprise a un bureau à Chevy Chase, au Maryland. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Web de DFW à l'adresse www.DFWCapital.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2379017/North_American_Rail_Solutions_Logo.jpg

SOURCE North American Rail Solutions

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Thomas Lucario, [email protected]