FORT WORTH, Texas, le 4 mars 2024 /CNW/ -- North American Rail Solutions, par l'entremise de sa filiale, American Track, est fière d'annoncer qu'elle a acquis West Rail Construction, LLC à Vancouver (Washington). North American Rail Solutions est le plus important fournisseur de services industriels d'inspection, de construction, d'entretien et de terminaux ferroviaires en Amérique du Nord.

West Rail Construction, dirigée par son président, Mike Sands, est un important fournisseur de services d'entretien et de construction ferroviaires aux États-Unis depuis plus de 25 ans. West Rail offre des services à des clients dans une vaste gamme d'industries, notamment les ports, la foresterie, les produits chimiques, l'énergie, les déchets et plus encore.

Cette acquisition offre à North American Rail Solutions et, par conséquent, à American Track, l'occasion d'accroître la présence locale et l'offre de services aux clients de la région du Nord-Ouest ainsi que d'autres régions de la côte Ouest.

« Les États-Unis sont un territoire important pour American Track et West Rail Construction est le principal fournisseur et exploitant de services ferroviaires dans cette région. Nous ne pouvions pas être plus exclus pour ajouter Mike Sands et son équipe à la famille American Track. Nous sommes convaincus que West Rail aidera American Track à prendre de l'expansion et à atteindre nos objectifs d'expansion des capacités de couverture nationale pour nos clients à emplacements multiples. »

Interrogé au sujet de cette transaction, Mike Sands, de West Rail Construction, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous joindre à l'équipe d'American Track. American Track fournira à nos opérations une injection essentielle de capitaux, un soutien opérationnel et la portée nécessaires pour faire passer notre entreprise au prochain niveau. C'est la bonne chose à faire pour nous et nos employés afin d'offrir la trajectoire de croissance que nous cherchions dans le Nord-Ouest. »

North American Rail Solutions

En 2021, DFW Capital Partners s'est associée à l'équipe de gestion d'American Track par l'acquisition et a établi la société mère, North American Rail Solutions. Exploitée à partir de 25 bureaux à services complets situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, North American Rail Solutions offre à ses clients des services essentiels à la mission qui garantissent la sécurité, la conformité et l'exploitabilité des biens ferroviaires sur place. North American Rail Solutions dessert un large éventail d'industries, y compris la fabrication, la pétrochimie, l'exploitation minière, les produits agricoles, les aliments et les boissons, les matières premières de base, les ports, les installations de transbordement, le transport en commun, les chemins de fer de classe 1 et les chemins de fer d'intérêt local. www.NorthAmericanRailSolutions.com

American Track

American Track, dont le siège social est situé à Fort Worth, au Texas, est le principal fournisseur indépendant de services clés en main de conception, de réparation, d'entretien, de construction, d'inspection et de terminaux ferroviaires essentiels dans des sites industriels, des lignes ferroviaires sur courtes distances, municipaux et de logistique aux États-Unis. www.AmericanTrack.com

DFW Capital Partners

DFW Capital Partners est une société de placement de capital-investissement axée sur les sociétés du marché intermédiaire inférieur. Avec une gestion d'environ 2 milliards de dollars, l'entreprise se concentre sur les entreprises de services, en mettant l'accent sur les services d'affaires et de soutien industriel impartis, et les entreprises de soins de santé. DFW a plus de 20 ans d'expérience dans la création d'entreprises de premier plan et la reconnaissance de rendements attrayants pour ses investisseurs. DFW a son siège social à New York (NY) et a un bureau à Chevy Chase (MD). Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Web de DFW à www.DFWCapital.com .

