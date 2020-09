Nortek Air Solutions tire son épingle du jeu pendant la pandémie comme fournisseur pour les centres de données des géants du Web

Une entreprise en croissance constante grâce à sa technologie de refroidissement.

SAINT-LÉONARD-D'ASTON, QC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À titre de plus grand fabricant du monde de solutions durables et efficaces pour le refroidissement des centres de données, Nortek Air Solutions, avec son système StatePoint, comble les besoins des géants du Web. Cette technologie de pointe est très demandée vu l'augmentation marquée du télétravail et du commerce électronique. Dans le contexte actuel, les centres de données sont très sollicités et plusieurs projets de nouvelles constructions sont en cours partout à travers le monde.

Force pionnière dans la ventilation

Nortek Air Solutions détenait déjà une part fort enviable du marché mondial des solutions de ventilation et de climatisation. Voyant les occasions grandissantes pour le refroidissement des salles de serveurs, l'entreprise a investi dans le développement de la solution StatePoint et dans l'agrandissement de son usine du Centre-du-Québec. En 2016, ses installations sont passées de 96 200 pi² à près de 255 000 pi². L'objectif était d'avoir des chaînes de production dédiées à la fabrication de ces produits. Cette décision stratégique lui permet d'avoir aujourd'hui l'espace nécessaire pour répondre à la demande accrue. Seule la pénurie de main-d'œuvre pourrait contrecarrer ses plans.

Une forte croissance

L'entreprise est en croissance constante en dépit de la pandémie qui sévit en 2020. La demande sans cesse grandissante pour ses produits lui permet de maintenir ses activités dans une économie considérablement perturbée par les bouleversements rattachés à la COVID-19.

« Nous sommes très heureux de pouvoir faire partie des entreprises technologiques en forte croissance en temps de pandémie et de pouvoir soutenir l'économie régionale et nationale à notre façon, notamment en faisant appel à des fournisseurs locaux et en créant des emplois durables dans nos installations », affirme Rolland Barbe, directeur des opérations.

Avec un carnet de commandes bien rempli et étant donné la demande continuellement croissante pour les produits destinés aux centres de données, il ne fait aucun doute que l'embauche se poursuivra encore longtemps.

Au Québec, grâce à une deuxième usine à Montréal (Anjou), Nortek Air Solutions fabrique aussi des unités de climatisation et de réfrigération industrielles qui sont destinées entre autres aux hôpitaux et aux centres de soins partout dans le monde. Les activités de l'entreprise au pays sont en pleine effervescence : elles contribuent grandement à l'économie tout en procurant des emplois de qualité à de très nombreux individus.

