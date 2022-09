GATINEAU, QC, le 20 sept. 2022 /CNW/ - La collaboration avec les personnes en situation de handicap et autres intervenants est au cœur du mandat de Normes d'accessibilité Canada. Aujourd'hui, l'organisation a tenu sa deuxième assemblée publique annuelle en ligne, qui a réuni près de 250 participants de partout au Canada.

Ces derniers ont eu la chance de se faire expliquer clairement le mandat de l'organisation et d'en apprendre davantage sur les progrès réalisés dans la voie d'un Canada sans obstacle. Ils ont aussi pu se familiariser avec :

le processus actuel d'élaboration de normes;

le programme de subventions et de contributions;

la collaboration avec les provinces et les territoires;

les plans de l'organisation pour le futur définis dans Destination 2040.

Plus important encore, c'était la première fois que trois acteurs clés de la Loi canadienne sur l'accessibilité (la Loi) étaient regroupés au même endroit. Les personnes suivantes ont été invitées à parler de leur rôle important concernant la mise en application de la Loi :

Stephanie Cadieux , première dirigeante principale de l'accessibilité du Canada;

, première dirigeante principale de l'accessibilité du Canada; Michael Gottheil , premier commissaire à l'accessibilité du Canada;

, premier commissaire à l'accessibilité du Canada; Phillip Rizcallah , président‑directeur général de Normes d'accessibilité Canada.

Ensemble, ils ont pour mandat de contribuer à l'essor d'un Canada sans obstacle d'ici le 1er janvier 2040. La Loi vise à améliorer l'accessibilité dans le secteur fédéral et à favoriser des expériences cohérentes en matière d'accessibilité partout au Canada.

Citations

« Nous sommes ravis d'avoir partagé nos progrès et nos objectifs lors de notre assemblée publique annuelle. Notre but est d'élaborer des normes rigoureuses qui contribueront à l'avènement d'un Canada exempt d'obstacles. Un Canada où chacun, y compris les personnes en situation de handicap, peut avoir l'assurance que les possibilités et les services sont accessibles, sans distinction. Ce que nous avons accompli jusqu'à présent est important, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce que le futur nous réserve au bénéfice de toute la population canadienne. »

- Paul‑Claude Bérubé, président, Normes d'accessibilité Canada

« Au cours de la dernière année, nous avons pris un véritable élan pour atteindre notre objectif : un Canada sans obstacle. Nous voulons que les Canadiens et les Canadiennes fassent l'expérience de l'accessibilité de manière uniforme et harmonieuse, peu importe où ils vivent. Notre vision est celle où chacun, y compris les personnes en situation de handicap, peut s'attendre à vivre dans un Canada sans obstacle et avoir l'assurance que les possibilités et les services sont pleinement accessibles. C'est leur droit, c'est notre mission. Nous pouvons concrétiser le changement en incluant les personnes en situation de handicap dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons tous en tirer profit, et cela fait de nous de meilleures personnes. »

- Philip Rizcallah, président‑directeur général, Normes d'accessibilité Canada

Les faits en bref

Il s'agissait de la deuxième assemblée publique annuelle de Normes d'accessibilité Canada.

Le mandat de Normes d'accessibilité Canada consiste à élaborer et à examiner des normes d'accessibilité pour les organisations sous réglementation fédérale ainsi que les ministères et organismes du gouvernement du Canada.

Normes d'accessibilité Canada a vu le jour en 2019, dans la foulée de la création de la Loi canadienne sur l'accessibilité .

. Normes d'accessibilité Canada, le dirigeant principal de l'accessibilité et le commissaire à l'accessibilité sont les trois nouvelles entités établies par la Loi canadienne sur l'accessibilité .

. Normes d'accessibilité Canada cherche toujours à profiter de l'expérience et de l'expertise des personnes en situation de handicap et de divers experts. Les Canadiens et Canadiennes peuvent aider l'organisation à éliminer les obstacles de différentes façons : se joindre à un comité technique, présenter une demande de participation au programme de subventions et de contributions, participer aux consultations publiques et faire des commentaires en ligne.

Au cours de la prochaine année, les Canadiens et Canadiennes auront l'occasion d'examiner plusieurs normes élaborées par Normes d'accessibilité Canada. L'organisation publiera également sa première norme terminée.

Liens connexes

Page de l'événement : Prendre son élan vers un Canada sans obstacle

Normes d'accessibilité Canada

Destination 2040 - Un plan pour guider le travail de Normes d'accessibilité Canada

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Accessibility Standards Canada

Renseignements: Martine Bareil, Gestionnaire, Communications, Normes d'accessibilité Canada, [email protected]