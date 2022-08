GATINEAU, QC, le 11 août 2022 /CNW Telbec/ - Normes d'accessibilité Canada et le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan ont signé aujourd'hui un protocole d'entente pour coordonner l'élaboration de normes d'accessibilité. Le protocole d'entente favorisera l'élaboration, la révision, la tenue à jour et la mise en œuvre des normes d'accessibilité pour la province et l'ensemble du Canada. Ceci permettra aux personnes en situation de handicap de vivre une expérience harmonieuse et inclusive au Canada et en Saskatchewan.

Ce protocole d'entente permettra également d'assurer une meilleure coordination et collaboration en ce qui a trait à l'échange d'information, à l'établissement des secteurs prioritaires et à la détermination de besoins communs en matière de recherche.

L'harmonisation des normes comporte des avantages pour tous les Canadiens et Canadiennes :

elle réduit la possibilité que des normes d'accessibilité différentes soient appliquées d'un bout à l'autre du Canada ;

; elle permet de veiller à ce que les normes reflètent pleinement les besoins des personnes en situation de handicap partout au pays;

elle favorise l'uniformité de l'expérience en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap qui vivent, travaillent et voyagent au Canada .

Ce protocole d'entente aidera les deux gouvernements à coordonner leurs efforts pour faire de la Saskatchewan une province inclusive et du Canada un pays exempt d'obstacles à l'accessibilité. Il s'agit d'une étape importante dans notre relation continue, tandis que nous établissons une collaboration plus vaste et plus efficace. Normes d'accessibilité Canada cherche à recourir au protocole d'entente pour collaborer dans des domaines présentant des intérêts et des avantages communs, en particulier dans la recherche sur l'accessibilité.

Citations

« Nous sommes ravis d'entamer cette relation de collaboration avec le gouvernement de la Saskatchewan en vue d'améliorer les normes d'accessibilité. Notre partenariat nous permettra d'avoir une plus grande incidence positive sur la vie de tous les Canadiens et les Canadiennes. L'harmonisation des normes à l'échelle du Canada permet une uniformité et un niveau élevé d'accessibilité dans chaque province. Nous remercions la Saskatchewan de son engagement à l'égard de l'accessibilité et de sa collaboration avec nous à l'amélioration des normes à l'échelle de la province et du Canada. »

- Philip Rizcallah, président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

« Tandis que nous poursuivons l'élaboration de la loi sur l'accessibilité de la Saskatchewan, nous nous réjouissons de l'occasion de travailler avec Normes d'accessibilité Canada pour apprendre et partager nos expériences. Ce partenariat nous aidera à créer de solides textes législatifs qui permettront de prévenir et d'éliminer les obstacles pour les personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent participer pleinement à nos communautés. »

- Louise Michaud, sous-ministre adjointe des Programmes pour personnes en situation de handicap et du logement, ministère des Services sociaux de la Saskatchewan

Faits en bref

Le protocole d'entente vise principalement à établir la façon dont Normes d'accessibilité Canada et la Saskatchewan peuvent collaborer pour améliorer les normes d'accessibilité dans la province et partout au pays.

et la peuvent collaborer pour améliorer les normes d'accessibilité dans la province et partout au pays. Le gouvernement de la Saskatchewan dirigera l'élaboration de ces normes, avec l'appui de Normes d'accessibilité Canada .

dirigera l'élaboration de ces normes, avec l'appui de Normes d'accessibilité . L'harmonisation des normes vise à optimiser les objectifs individuels et collectifs de chacun. La mise en commun des connaissances et des pratiques exemplaires réduit et élimine le dédoublement des ressources et des efforts.

Cette collaboration aidera Normes d'accessibilité Canada à concrétiser son mandat, car elle améliorera sa capacité d'élaborer et de réviser des normes d'accessibilité. En collaborant avec chaque province, y compris la Saskatchewan , nous pouvons mieux prévenir, cerner et éliminer les obstacles à l'accessibilité à l'échelle de la province et du Canada .

Liens connexes

Normes d'accessibilité Canada

Législation sur l'accessibilité de la Saskatchewan (en anglais seulement)

Renseignements: Personnes‑ressources : Martine Bareil, Gestionnaire, Communications, Normes d'accessibilité Canada, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Services sociaux de la Saskatchewan, Courriel : [email protected], Téléphone : 306‑787‑3610