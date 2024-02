GATINEAU, QC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada est fier d'annoncer que l'organisation a été nommée, pour la première fois, l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale (en anglais seulement). Cette reconnaissance témoigne de son engagement à continuellement s'améliorer en tant qu'employeur et à créer les conditions nécessaires pour offrir aux employés l'un des milieux de travail les plus exceptionnels et les plus accessibles.

Normes d'accessibilité Canada est une organisation unique en son genre. Il s'agit de la première organisation fédérale dirigée par un conseil d'administration composé en majorité de personnes en situation de handicap. Depuis sa création par la Loi canadienne sur l'accessibilité (la Loi) en 2019, l'organisation a fait l'une de ses priorités la mise en place d'un environnement sain et sans obstacles pour tous les employés.

Dans tous les aspects de son travail, l'organisation s'efforce d'incarner pleinement ses valeurs fondamentales d'accessibilité, d'équité, d'inclusion et de diversité; qu'il s'agisse de ses politiques, de ses processus et de ses outils ou d'un lieu de travail qui applique les principes de la conception universelle.

Cette approche inclusive signifie qu'en tant qu'employeur, Normes d'accessibilité Canada met l'accent sur :

Soutenir et encourager les employés à atteindre leur plein potentiel en acquérant les compétences et les connaissances dont ils ont besoin par le biais d'occasions de développement personnel et professionnel.

Favoriser une culture organisationnelle riche et inclusive en veillant à ce que les employés reçoivent une formation sur divers sujets tels que l'accessibilité, les préjugés et biais, l'inclusion et la diversité, la santé mentale au milieu de travail et l'apprentissage autochtone.

Examiner et traiter les demandes de mesures d'adaptation des employés sur une base individuelle et travailler avec eux pour identifier et répondre à leurs besoins.

Encourager l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle grâce à une culture d'entreprise qui offre des options de travail flexibles, des politiques favorables à la famille, et qui apprécie et soutient les réalisations en dehors du bureau.

Intégrer l'accessibilité dans ses outils de travail, ses processus de recrutement et sa philosophie d'achat.

L'environnement de travail de Normes d'accessibilité Canada illustre également l'importance pour l'organisation de donner l'exemple. Son bureau permanent à Gatineau a été conçu sur mesure. Il applique le principe de « l'accessibilité par la conception » afin de permettre et de soutenir la participation et la contribution pleines, actives et égales de tous les employés, quel que soit leur handicap. Son lieu de travail est le principal modèle d'environnement de travail accessible au sein du gouvernement du Canada.

« Nous nous efforçons de constituer une main-d'œuvre solide, diversifiée et talentueuse. Nous intégrons l'accessibilité, la diversité, l'équité et l'inclusion dans tout ce que nous faisons. En tant qu'employeur, c'est notre engagement et notre plus grande fierté. Devenir plus équitable et diversifiée en tant qu'organisation vous ouvre à de nouvelles façons de penser et de surmonter les défis. Cela améliore indéniablement les performances de l'organisation ainsi que sa culture. Nous ne suivons pas seulement la lettre de notre mandat - qui est de contribuer à bâtir un Canada sans obstacles d'ici 2040 - mais aussi son esprit. Nous sommes heureux de constater l'impact positif que cela a eu sur nos employés et notre organisation. »

- Philip Rizcallah, Président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

Normes d'accessibilité Canada est une organisation d'élaboration de normes accréditée. Son mandat est de contribuer à la réalisation d'un Canada sans obstacles d'ici 2040 en élaborant des normes d'accessibilité pour les organisations relevant de la compétence fédérale, en soutenant la recherche sur l'accessibilité et en partageant les informations relatives à l'accessibilité.

est une organisation d'élaboration de normes accréditée. Son mandat est de contribuer à la réalisation d'un sans obstacles d'ici 2040 en élaborant des normes d'accessibilité pour les organisations relevant de la compétence fédérale, en soutenant la recherche sur l'accessibilité et en partageant les informations relatives à l'accessibilité. L'organisation élabore des normes fondées sur l'équité dans une optique intersectionnelle en faisant appel aux meilleures personnes possédant une expertise dans chacun des 7 domaines prioritaires définis par la Loi canadienne sur l'accessibilité . Il s'agit notamment de personnes ayant une expérience vécue qui connaissent le mieux les besoins des groupes qu'elles représentent, ainsi que d'experts de l'industrie. Chaque étape du processus est conçue pour être accessible et impliquer les personnes en situation de handicap.

. Il s'agit notamment de personnes ayant une expérience vécue qui connaissent le mieux les besoins des groupes qu'elles représentent, ainsi que d'experts de l'industrie. Chaque étape du processus est conçue pour être accessible et impliquer les personnes en situation de handicap. Une fois prêtes, les normes sont publiées et reconnues comme normes nationales du Canada . Elles sont mises à disposition de tous, et ce, gratuitement.

. Elles sont mises à disposition de tous, et ce, gratuitement. Normes d'accessibilité Canada compte environ 65 employés. Des personnes en situation de handicap dirigent les travaux de l'organisation à tous les niveaux : le conseil d'administration est composé en majorité par des personnes en situation de handicap; les personnes en situation de handicap représentent plus de 35 % des employés; 58 % des membres des comités techniques d'élaboration des normes sont des personnes en situation de handicap.

compte environ 65 employés. Des personnes en situation de handicap dirigent les travaux de l'organisation à tous les niveaux : Normes d'accessibilité Canada vise à fournir des normes d'accessibilité de classe mondiale en veillant à offrir à ses employés un environnement de travail ouvert, inclusif et accessible, en plaçant la barre très haut et en appliquant les meilleures pratiques.

