OTTAWA, ON, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Le principe « Rien sans nous » est au cœur du mandat de Normes d'accessibilité Canada. Aujourd'hui, l'organisation lance ses premières consultations publiques. Elles portent sur les priorités en matière d'engagement, de normes d'accessibilité et de recherche pour la période de 2020 à 2022.

Objectif



Les commentaires obtenus dans le cadre de ces consultations permettront à Normes d'accessibilité Canada de déterminer :

Comment mobiliser les Canadiens Les priorités de recherche pour le prochain appel de propositions Les priorités pour l'élaboration de futures normes d'accessibilité

L'organisation cherche à profiter de l'expérience et de l'expertise des personnes en situation de handicap et des organisations qui les représentent, des peuples autochtones, des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, des experts techniques ainsi que des membres de l'industrie et du public. Ce processus aidera Normes d'accessibilité Canada à s'aligner sur les priorités les plus urgentes des Canadiens en matière d'accessibilité.

Comment participer

Les Canadiens peuvent partager leurs points de vue et leurs idées au cours de ces consultations en ligne, par la poste, par courriel, en Langue des signes québécoise ou en American Sign Language. Toute personne intéressée à participer peut faire part de ses commentaires. Les consultations prendront fin le 25 septembre 2020.

« Nous sommes ravis de lancer nos premières consultations. Celles-ci permettront de définir les priorités de tous nos programmes. Pour contribuer à l'établissement d'un Canada sans obstacles, nous devons apprendre de l'expertise et de l'expérience vécue des personnes en situation de handicap, des autres experts et des partenaires. »

- Philip Rizcallah, président directeur-général, Normes d'accessibilité Canada

Les consultations débutent le 3 septembre 2020 et se terminent le 25 septembre 2020

Normes d'accessibilité Canada a été créé en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité .

a été créé en vertu de la . Son mandat consiste à élaborer des normes d'accessibilité pour les organisations relevant de la compétence fédérale, à promouvoir la recherche sur l'identification et l'élimination des obstacles à l'accessibilité, et à partager de l'information sur les normes d'accessibilité.

Environ un Canadien sur cinq, soit presque 6,2 millions de personnes âgées de 15 ans et plus, déclarent avoir un handicap qui les limite dans leurs activités quotidiennes.

Page de consultations

Normes d'accessibilité Canada

