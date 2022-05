GATINEAU, QC, le 24 mai 2022 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada et le ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique se sont réunis aujourd'hui pour discuter du protocole d'entente qu'ils ont récemment signé. L'union de leurs efforts met la table pour une collaboration visant à définir, à éliminer et à prévenir les obstacles à l'accessibilité au Canada.

Le protocole d'entente a pour but d'améliorer la coordination et la collaboration entre les mandats et les objectifs des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique en matière d'accessibilité. Plus précisément, cet accord vise à optimiser les efforts et les ressources des deux organisations. De cette façon, les deux gouvernements peuvent renforcer leurs approches complémentaires en matière d'accessibilité. Ce faisant, on rendrait plus cohérente l'expérience à ce chapitre entre les juridictions.

Au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux élaborent leurs propres politiques et normes. Des collaborations de ce genre favorisent l'uniformité entre les gouvernements. Ceci est essentiel lors de l'élaboration de normes d'accessibilité.

L'harmonisation des normes d'accessibilité à l'échelle nationale comporte des avantages pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes :

Elle augmente le potentiel d'une expérience d'accessibilité cohérente dans tout le Canada .

. Elle veille à ce que les normes reflètent les besoins des personnes en situation de handicap, dans tous les champs de compétence.

Elle favorise l'équité et l'uniformité sur le plan de l'accessibilité pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui vivent, travaillent et se déplacent, d'un océan à l'autre.

Citation(s)

« Notre collaboration avec le ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la Colombie-Britannique mènera à une meilleure coordination des normes en matière d'accessibilité. Nous voulons que les Canadiens et les Canadiennes connaissent l'accessibilité de façon uniforme et transparente, peu importe leur endroit de résidence. En harmonisant les normes partout au Canada, nous nous assurons que l'accessibilité est uniforme dans tout le pays. Notre but ultime est de travailler avec toutes les provinces et tous les territoires pour créer ce genre d'accord. Cela nous permettra d'élaborer en temps opportun les normes dont les Canadiens et les Canadiennes ont vraiment besoin. »

- Philip Rizcallah, président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

« Il est très important pour nous que le travail que nous faisons pour améliorer l'accessibilité et l'inclusion au niveau provincial soit en harmonie avec le travail effectué par nos homologues fédéraux. Nous avons conçu l'Accessible B.C. Act pour compléter l'actuelle Loi sur l'accessibilité du Canada. Ainsi, nous pouvons mieux travailler ensemble pour intégrer l'accessibilité dans tous les aspects de notre vie. De plus, nous pouvons faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement à la vie de leur communauté, peu importe où elles vivent. »

- Dan Coulter, secrétaire parlementaire pour l'accessibilité, Colombie-Britannique

Faits en bref

Ce protocole d'entente a été signé officiellement le 11 mai 2022.

L'harmonisation des normes d'accessibilité vise à optimiser les objectifs individuels et collectifs de chacun. La mise en commun des connaissances et des pratiques exemplaires réduit et élimine le dédoublement des ressources et des efforts. Elle bénéficie à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes.

La vision de Normes d'accessibilité du Canada est que tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap, peut s'attendre à un Canada sans obstacle. On veille ainsi à ce que les possibilités et les services soient entièrement accessibles.

Liens connexes

Normes d'accessibilité Canada

L'accessibilité en Colombie-Britannique (anglais seulement)

SOURCE Accessibility Standards Canada

