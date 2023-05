GATINEAU, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada et le ministère des Familles du Manitoba ont signé un protocole d'entente. Cette entente permettra d'améliorer les efforts, la coordination et le partage des ressources visant à créer un Canada sans obstacles.

L'harmonisation des normes à travers le Canada est particulièrement importante pour l'accessibilité. La collaboration nationale en matière d'accessibilité profite à tous les citoyens canadiens :

Elle réduit le risque que les normes d'accessibilité diffèrent d'une région à l'autre du Canada .

. Elle garantit que les normes reflètent pleinement les besoins des personnes en situation de handicap, peu importe la juridiction.

Elle favorise l'équité et la cohérence de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap vivant, travaillant et voyageant au Canada .

Plus précisément, ce protocole d'entente encourage les parties à tenir compte de leurs priorités respectives en matière d'accessibilité. Il peut s'agir d'aligner ou d'harmoniser les travaux d'élaboration, d'examen et de mise en œuvre des normes d'accessibilité, dans la mesure du possible. Il peut également s'agir de la promotion, du soutien et de la réalisation de travaux de recherche.

« La collaboration avec les provinces et les territoires est essentielle. Travailler ensemble pour partager les meilleures pratiques, les recherches et les outils permettra de renforcer les normes, d'économiser du temps et de l'argent, et d'obtenir de meilleurs résultats pour les Manitobains et l'ensemble du Canada. Notre objectif ultime est de faire en sorte que les normes d'accessibilité reflètent les besoins des personnes en situation de handicap, peu importe la juridiction. Nous faisons de réels progrès dans ce domaine. »

- Philip Rizcallah, président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

« Cette entente constitue une étape importante dans l'élimination des obstacles à l'accessibilité au Manitoba. L'harmonisation des normes d'accessibilité assurera la cohérence entre les juridictions fédérale et provinciales. Le partenariat avec Normes d'accessibilité Canada renforce la législation en matière d'accessibilité, tant au Manitoba que dans l'ensemble du Canada. »

- Darren Macdonald, Directeur exécutif du Bureau de l'accessibilité du Manitoba

Le protocole d'entente entre Normes d'accessibilité Canada et le ministère des Familles du Manitoba officialise une relation de travail mutuellement bénéfique. Il reconnaît leurs rôles complémentaires en matière de normes d'accessibilité et de recherche.





Au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux élaborent des politiques et d'autres instruments dans leurs domaines de compétence respectifs. À l'occasion, il est possible que deux juridictions ou plus établissent une approche collaborative. Cela permet de coordonner les efforts et les ressources pour atteindre des objectifs stratégiques similaires ou complémentaires.





Dans la mesure du possible, l'harmonisation des normes vise à optimiser les objectifs individuels et collectifs de chacun. Le partage des connaissances et des pratiques exemplaires réduit et élimine le dédoublement des ressources et des efforts au profit de tous les Canadiens.





Normes d'accessibilité Canada s'engage à travailler avec toutes les provinces et tous les territoires pour créer des ententes similaires. Ensemble, nous pouvons accomplir nos mandats respectifs en matière d'accessibilité tout en contribuant à un Canada sans obstacles.





s'engage à travailler avec toutes les provinces et tous les territoires pour créer des ententes similaires. Ensemble, nous pouvons accomplir nos mandats respectifs en matière d'accessibilité tout en contribuant à un sans obstacles. À ce jour, Normes d'accessibilité Canada a signé six protocoles d'entente avec les provinces. Des accords similaires ont été signés avec les gouvernements de la Saskatchewan (1), de la Colombie-Britannique (2) et de l' Ontario (2).

