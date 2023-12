GATINEAU, QC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada et UL Standards & Engagement (ULSE) ont aujourd'hui signé un protocole d'entente. Ce dernier vise à améliorer la coordination entre les deux organismes et à influencer l'élaboration de normes au Canada et aux États-Unis.

En plus de faire valoir la collaboration internationale, ce protocole d'entente aidera les deux signataires à :

NAC et ULSE ont signé un protocole d'ententevise à améliorer la coordination et à influencer l'élaboration de normes. Post this

créer des normes progressives fondées sur la recherche et les pratiques exemplaires en matière d'accessibilité,

définir de nouveaux domaines d'initiatives conjointes pour l'élaboration de normes,

accroître la participation des intervenants aux activités d'élaboration des normes, et

coordonner leurs efforts dans des domaines d'intérêt commun.

En établissant des partenariats sur la scène internationale, Normes d'accessibilité Canada vise à influencer le changement au-delà du Canada. L'organisation souhaite partager les avantages de l'élaboration de normes d'accessibilité fondées sur l'équité dans une optique intersectionnelle. L'organisation compte démontrer dès maintenant que la participation des personnes qui ont une expérience vécue, et celle des meilleurs experts, est essentielle à l'élaboration de normes d'accessibilité de classe mondiale.

La collaboration et l'harmonisation des normes d'accessibilité favorisent l'équité et la cohérence de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, peu importe où elles vivent, travaillent ou voyagent. Normes d'accessibilité Canada et l'ULSE peuvent ensemble optimiser les efforts qui rendront la société plus accessible.

Citations

« Nous sommes très heureux de travailler avec l'ULSE. Une telle collaboration internationale ouvre la voie à une approche plus efficace et plus cohérente de l'accessibilité. Cette collaboration, fondée précisément sur notre objectif commun, nous donne non seulement l'occasion de partager nos connaissances, mais aussi d'apprendre l'un de l'autre. Ce sont nos citoyens, et non seulement nos deux organisations qui tireront profit de cette entente. En tant que chef de file du domaine, Normes d'accessibilité Canada tient à viser toujours plus haut pour garantir l'élaboration de normes de la plus grande qualité. Des normes qui sont à la fois transparentes et inclusives des deux côtés de la frontière. »

- Philip Rizcallah, Président-Directeur général, Normes d'accessibilité Canada

« Nous comptons miser sur notre collaboration avec Normes d'accessibilité Canada pour accroître l'effet de notre contribution à la sécurité. Ce partenariat nous permettra de poursuivre nos efforts mondiaux afin de nous assurer de concevoir des normes pour tous, partout. Notre engagement en faveur d'un avenir plus sûr et durable repose sur des relations comme celle-ci. Nous anticipons donc un partenariat très fructueux avec Normes d'accessibilité Canada. »

- Dr David Steel, Directeur général, UL Standards & Engagement

Faits en bref

Ce protocole d'entente est entré en vigueur le 19 décembre 2023.

Le protocole d'entente officialise la relation de travail entre Normes d'accessibilité Canada et l'ULSE. Il reconnaît les rôles complémentaires des deux parties en matière de normes d'accessibilité et de recherche.

et l'ULSE. Il reconnaît les rôles complémentaires des deux parties en matière de normes d'accessibilité et de recherche. Le protocole d'entente améliorera l'harmonisation et la collaboration entre les deux organismes. Il favorisera l'élaboration de normes qui font la promotion de l'équité et de la cohérence pour les personnes en situation de handicap. Il contribuera aussi à optimiser les ressources et les efforts grâce aux précisions concernant le partage d'information et la coordination.

Le but de ce protocole d'entente est d'éliminer la duplication dans les projets de recherche et d'améliorer le partage des ressources pour obtenir les meilleurs résultats.

Cette collaboration ouvrira la voie à une expérience d'accessibilité plus cohérente entre le Canada et les États-Unis.

et les États-Unis. Normes d'accessibilité Canada est un établissement public créé en 2019 en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité (la Loi). L'organisation fait partie du portefeuille d'Emploi et Développement social Canada . Son mandat consiste à contribuer à réaliser un Canada sans obstacle d'ici 2040. L'organisation le fait grâce à l'élaboration de normes d'accessibilité et à l'avancement de la recherche sur l'accessibilité. Ces activités s'inscrivent dans le cadre des domaines prioritaires de la Loi.

est un établissement public créé en 2019 en vertu de la (la Loi). L'organisation fait partie du portefeuille d'Emploi et Développement social . Son mandat consiste à contribuer à réaliser un sans obstacle d'ici 2040. L'organisation le fait grâce à l'élaboration de normes d'accessibilité et à l'avancement de la recherche sur l'accessibilité. Ces activités s'inscrivent dans le cadre des domaines prioritaires de la Loi. Organisme à but non lucratif, l'ULSE applique la science de la sécurité à l'élaboration de normes, à des partenariats et à la défense des intérêts. L'organisme a élaboré près de 1700 normes et documents d'orientation sur des produits allant des portes-pare-feu aux véhicules autonomes depuis 1903. L'ULSE favorise l'innovation et accroît la confiance : il réunit les experts et communique avec les décideurs politiques et autorités réglementaires pour contribuer à un avenir plus sûr et plus durable. Consulter ulse.org (en anglais seulement) pour de plus amples renseignements.

Liens connexes

Normes d'accessibilité Canada

ULSE (en anglais seulement)

Nous suivre sur Twitter, Facebook et LinkedIn

SOURCE Accessibility Standards Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Stefany Chénier, Gestionnaire des communications, Normes d'accessibilité Canada, Courriel : [email protected] ; Catie Talenti, Gestionnaires, Relations avec les médias et positionnement stratégique, Courriel : [email protected]