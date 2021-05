Normand Lessard sera le prochain secrétaire général de l'ADGSQ

SHERBROOKE, QC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) accueille avec enthousiasme la nomination de M. Normand Lessard au poste de secrétaire général de l'ADGSQ. En effet, à la réunion du 30 avril dernier, les membres du Conseil d'administration ont procédé à la nomination du prochain secrétaire général de l'ADGSQ dont le mandat prendra effet progressivement à compter du 19 août prochain.

Monsieur Lessard cumule plus d'une trentaine d'années d'expérience en éducation. Il est un acteur de premier plan et un partenaire respecté autant dans sa communauté beauceronne qu'au sein du réseau de l'éducation. Au cours des treize (13) dernières années pendant lesquelles il a assumé les responsabilités de Directeur général du centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, il a su démontrer sa grande capacité d'innovation, son sens visionnaire et sa sensibilité à l'endroit des personnes oeuvrant dans l'organisation. Mais, par-dessus tout, il a été un agent mobilisateur hors pair afin que les élèves, jeunes ou adultes, demeurent au cœur de la mission éducative et des priorités administratives.

Son implication au sein de l'ADGSQ à titre de membre du conseil général, de secrétaire puis de vice-président ainsi que dans plusieurs comités ministériels et auprès d'instances collaboratives, stratégiques et politiques a permis d'en révéler un partenaire ayant de grandes qualités telles que l'intégrité, la confiance, le respect, l'engagement et la transparence.

« Nous sommes très fiers et heureux de pouvoir compter sur la rigueur, l'expertise et l'expérience de notre collègue Normand. Nul doute qu'il saura s'acquitter de ses nouvelles fonctions avec brio et compétence. Son engagement au sein de l'Association s'étalant sur de nombreuses années lui permettra d'assurer la continuité des dossiers, du soutien et de l'accompagnement auprès des membres et des instances », a déclaré M. Lucien Maltais, président de l'ADGSQ.

À PROPOS DE L'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 170 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

SOURCE ASSOCIATION DES DIRECTEURS GENERAUX DES COMMISSIONS SCOLAIRES (ADIGECS)

Renseignements: Source : Lucien Maltais, président, Tél. : 819 452-0922, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://adgsq.ca/