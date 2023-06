QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Norda Stelo, important joueur québécois dans le secteur de l'ingénierie, est heureuse d'annoncer l'acquisition de PLANIFIKA inc. (« PLANIFIKA »), une firme de consultation spécialisée en gestion d'actifs. L'expertise de PLANIFIKA complète et solidifie la proposition de valeur de Norda Stelo qui s'impose désormais comme un incontournable en durabilité des actifs.

Fondée en 2005, PLANIFIKA est une firme multidisciplinaire reconnue, spécialisée dans la gestion du cycle de vie complet d'infrastructures, misant sur l'équilibre entre la performance, le risque et les coûts. Sa méthodologie éprouvée apporte une profondeur en durabilité, particulièrement dans les domaines du bâtiment ainsi que du transport de marchandises et de personnes.

« L'acquisition de PLANIFIKA s'inscrit dans notre vision de devenir un leader mondial en durabilité des actifs. Elle nous permettra de proposer notre approche unique en gestion d'actifs, et ce, dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment, le portuaire, le ferroviaire et le secteur minier » a indiqué Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo. « Nos clients auront désormais accès à une offre de service et à une proposition de valeur bonifiée et plus complète. »

La durabilité des actifs est une approche unique qui permet d'exploiter les actifs existants d'une façon toujours plus sécuritaire, efficace et pérenne. Les solutions proposées contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées aux remplacements d'équipements ou d'infrastructures critiques et permettent de diminuer considérablement les risques de défaillances majeures aux lourdes conséquences sociales et environnementales.

Bernard Gaudreault, président de PLANIFIKA, parle d'une synergie naturelle entre les deux cultures organisationnelles : « La vision de PLANIFIKA a toujours été de contribuer à l'amélioration de la qualité des infrastructures en repoussant les limites de la gestion des actifs. Celle-ci est pleinement partagée par Norda Stelo. Leurs décennies d'expérience en ingénierie brownfield ainsi que leurs connaissances spécialisées dans une diversité de domaines seront précieuses pour nous améliorer et perfectionner nos solutions. Nous sommes emballés de nous joindre à Norda Stelo. »

Ce sont ainsi 35 talents de PLANIFIKA qui se joignent à la grande famille de Norda Stelo, apportant une expertise reconnue complémentaire aux expertises de Norda Stelo. « Plus que jamais, nous mobilisons l'intelligence collective au service de la durabilité des actifs de nos partenaires, des communautés et de la planète », souligne fièrement Alex Brisson.

À propos de Norda Stelo

Fondée au Québec en 1963, Norda Stelo est une firme d'ingénierie québécoise qui œuvre à l'échelle mondiale. Elle dispose de 17 bureaux au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Calédonie. Elle compte également des représentations à Madagascar. Norda Stelo emploie plus de 700 talents et réalise des projets dans une cinquantaine de pays.

Norda Stelo mise sur son expertise poussée dans les infrastructures de transport portuaire, ferroviaire et routier, de bâtiments ou tout autre type d'actifs physiques, ainsi que sur la connaissance approfondie des causes du vieillissement des composantes en vue d'offrir une approche en durabilité des actifs qui vise les contraintes techniques, économiques, opérationnelles, environnementales et de gouvernance. Pour en savoir plus, visitez www.norda.com

