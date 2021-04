Nord-du-Québec - Pêche sportive - Modifications réglementaires pour le lac aux dorés dans la zone 17

CHIBOUGAMAU, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la pêche hivernale au touladi, à l'omble moulac et à l'omble lacmou sur le lac aux Dorés sera dorénavant interdite.

Cette modification règlementaire, applicable dès le 1er avril pour la prochaine saison de pêche hivernale, est nécessaire pour protéger la population de touladis du lac aux Dorés, qui montre un déclin.

Pour plus de renseignements, les pêcheurs sont invités à consulter la réglementation et les modifications qui entreront en vigueur le 1er avril 2021.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui vont à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, les citoyens peuvent communiquer avec SOS Braconnage au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

