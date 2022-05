Nord-du-Québec - MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE DE LA PÊCHE AUX DORÉS

CHIBOUGAMAU, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population de modifications réglementaires relatives à la pêche sportive aux dorés dans le lac Turgeon (49°01'27" N., 79°01'15" O., zones 16 et 13 ouest), le lac aux Loutres (48°55'09" N., 75°47'36" O., zones 16 et 13 est) et le lac Nelson (48°59'19" N., 75°47'36" O., zones 16 et 14).

Des modifications réglementaires, qui concernent les dates de pêche et la limite de prise et de possession pour les dorés ainsi que la limite de longueur autorisée pour le doré jaune sur ces plans d'eau chevauchant deux zones de pêche, sont entrées en vigueur le 1er avril 2022, conformément à la modalité prévue dans le plan de gestion du doré 2016-2026.

Les modifications suivantes ont pour but d'uniformiser la réglementation de la pêche aux dorés dans un même lac et de favoriser la compréhension des règles de pêche auprès des utilisatrices et utilisateurs.

Lac Turgeon

Harmonisation avec la zone 13 ouest :

Fermeture de la pêche aux dorés du 1 er avril au jeudi précédant le troisième vendredi de mai sur l'ensemble du plan d'eau;

Limite de prise et de possession pour les dorés de 6 en tout sur l'ensemble du plan d'eau.

Lac aux Loutres

Harmonisation avec la zone 13 est :

Fermeture de la pêche aux dorés du 1 er avril au jeudi précédant le troisième vendredi de mai sur l'ensemble du plan d'eau;

Limite de prise et de possession pour les dorés de 6 en tout sur l'ensemble du plan d'eau.

Lac Nelson

Harmonisation avec la zone 14 :

Limite de longueur autorisée pour le doré jaune de 32 à 47 cm inclusivement pour l'ensemble du plan d'eau;



Fermeture de la pêche aux dorés du 16 avril au jeudi précédant le troisième vendredi de mai sur l'ensemble du plan d'eau.

Rappelons également que, depuis le 1er avril 2020, la limite de longueur autorisée pour le doré jaune est de 32 à 47 cm inclusivement dans le lac Turgeon et le lac aux Loutres.

Pour plus de renseignements, les pêcheuses et pêcheurs sont invités à consulter la réglementation et les modifications.

