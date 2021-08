Nord-du-Québec - Modification réglementaire à la pêche sportive dans les zones 23 nord et 24

Soulignons que, conformément à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, la pêche sportive liée aux espèces réservées aux Cris, aux Inuits et aux Naskapis demeure pour sa part interdite. Les espèces réservées sont : le grand corégone, le ménoméni rond, le cisco de lac, l'esturgeon jaune, le meunier noir, le meunier rouge, la lotte, la laquaiche argentée et la laquaiche aux yeux d'or.

Le saumon rose dans la mire

Cette modification réglementaire est apportée pour répondre à un problème de conservation. En effet, deux saumons roses ont été capturés, à l'été 2019, dans la baie d'Ungava, au Nunavik. Il s'agit, au Québec, des premières mentions de cette espèce du Pacifique Nord jugée envahissante.

Figurant dans la catégorie « autres espèces » du Règlement de pêche du Québec, le saumon rose est considéré comme une espèce envahissante parce qu'il pourrait entrer en compétition avec les salmonidés indigènes du Québec. Afin de limiter sa potentielle dispersion dans les rivières du Nord-du-Québec, le Ministère demande aux pêcheurs de ne pas remettre à l'eau les saumons roses capturés et de déclarer chaque observation et capture.

Comment reconnaître le saumon rose

Vous pensez avoir pêché un saumon rose? Nous vous invitons à prendre une photo du spécimen en entier et à communiquer l'information au MFFP au 1-877-346-6763 ou par courriel à : [email protected].

Visitez notre page sur la Pêche sportive pour connaître tous les détails de la réglementation en vigueur dans chacune des zones de pêche du Québec.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

facebook.com/ForetsFauneParcs

twitter.com/MFFP_Quebec

Source :



Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/