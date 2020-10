Nord-du-Québec - Inventaire du troupeau de caribous migrateurs de la rivière George

QUÉBEC, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du suivi des populations de caribous migrateurs, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a collaboré avec le Department of Fisheries, Forestry and Agriculture de Terre-Neuve-et-Labrador pour réaliser l'inventaire du troupeau de la rivière George.

En juillet 2020, le troupeau a été estimé à environ 8 100 caribous, soit une augmentation de 47 % depuis l'inventaire de 2018 qui estimait la population à environ 5 500 individus. Il s'agit du premier résultat d'inventaire positif pour cette population depuis 1993. Cette augmentation ponctuelle de l'abondance de caribous est largement attribuable au grand nombre de faons observés en juillet 2020.

Le programme de suivi de la population indique une amélioration récente de la survie des femelles adultes et des faons. Toutefois, le nombre de caribous adultes observés dans la population à l'été 2020 est de 27 % inférieur à celui documenté à l'été 2016 alors que la population était estimée à 8 900 caribous. La situation du troupeau de caribous de la rivière George demeure ainsi précaire de par sa faible abondance et la grande variabilité de la survie des adultes et des faons. Par conséquent, il sera nécessaire d'obtenir une séquence de résultats positifs avant de statuer sur la perspective de son rétablissement.

Rappelons que le troupeau de la rivière George a décliné de plus de 99 % depuis 1993, année du pic démographique de la population. Ce déclin est attribuable à plusieurs facteurs, dont la détérioration de certains habitats critiques par le broutement et le piétinement, la chasse, la prédation, les maladies et parasites ainsi que les conséquences liées au développement du territoire.

À noter que la chasse sportive au Québec du caribou du troupeau de la rivière George a été suspendue en 2012 pour une durée indéterminée et que, depuis 2013, un moratoire sur tous les types de récolte est en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le MFFP, le Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage collaborent étroitement afin de déterminer les meilleures mesures de protection à mettre en place pour favoriser le rétablissement de cette population. De plus, le Gouvernement du Québec maintient le suivi des troupeaux de caribous migrateurs et entend poursuivre sa collaboration auprès du groupe de recherche Caribou Ungava.

