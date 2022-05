Nord-du-Québec - Eeyou Istchee Baie-James aura sa direction générale

CHIBOUGAMAU, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, sont heureux d'annoncer la mise sur pied de la nouvelle Direction générale d'Eeyou Istchee Baie-James du ministère des Transports dans la région administrative du Nord-du-Québec. Ses bureaux administratifs seront situés à Chibougamau et elle couvrira le territoire situé entre le 49e et le 55e parallèle nord.

Avant la création de la nouvelle direction, le territoire couvert par celle-ci était desservi par les régions limitrophes. Elle disposera désormais d'un budget distinct et de sa propre programmation des investissements routiers pour les projets ciblés par une équipe présente sur le terrain. La vitalité du territoire, le maintien des actifs et surtout le développement de liens stratégiques seront désormais entre les mains des gens du milieu. À terme, une trentaine d'emplois de qualité seront créés, dont six dans les prochains mois, afin de consolider l'expertise locale. À cet effet, le processus de dotation du poste de directrice générale ou de directeur général sera lancé dans les prochains jours.

« La création de la Direction générale d'Eeyou Istchee Baie-James et la présence permanente du Ministère sur le territoire permettront de développer une expertise nordique dans le domaine des transports. En favorisant la proximité et la collaboration entre les ministères et les organismes présents dans la région, on vise à améliorer l'efficacité de l'intervention gouvernementale au Nord-du-Québec, au bénéfice de ses citoyennes et citoyens et de leur sécurité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Aujourd'hui, avec l'annonce de la création de la Direction générale d'Eeyou Istchee Baie-James du ministère des Transports, notre gouvernement démontre encore une fois l'importance qu'il accorde à l'occupation et à la vitalité de notre territoire, et il met en lumière son rôle stratégique pour le développement économique du Québec. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Cette annonce est accueillie avec enthousiasme. Depuis 2004, les élus jamésiens souhaitent la création de cette direction régionale, et la réorganisation du ministère des Transports entamée en 2018-2019 fut une occasion incroyable d'y parvenir. La présence maintenant permanente du Ministère dans la région démontre l'engagement du gouvernement envers la région et est une belle réponse à sa demande de reconnaissance. Elle permettra de mettre de l'avant les particularités du territoire tout en favorisant son occupation dynamique. »

René Dubé, président du conseil d'administration de l'Administration régionale Baie-James

D'avril à novembre 2021, des consultations ont été réalisées auprès des communautés autochtones et inuites ainsi que des organismes publics présents sur le territoire du Nord-du-Québec pour les informer du projet et documenter les préoccupations et les enjeux.

La ville de Chibougamau bénéficie de la présence de plusieurs ministères, organismes et infrastructures.

bénéficie de la présence de plusieurs ministères, organismes et infrastructures. Les directions générales du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue du ministère des Transports demeureront des partenaires de proximité pour assurer d'une part une transition et d'autre part une collaboration avec celle d'Eeyou Istchee Baie-James.

La région du Nord-du-Québec est divisée en deux territoires : le Nunavik et Eeyou Istchee Baie-James. Les activités de la nouvelle direction couvriront ce dernier, qui s'étend du 49e au 55e parallèle.

