SAINT-LAMBERT, QC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Nora Pharma, une entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée dans la distribution de médicaments génériques et de spécialités à travers le pays, a acquis les actifs de Pharmapar, une entreprise québécoise distribuant des médicaments génériques depuis plus de 20 ans. L'annonce officielle a été faite à Varennes, le 28 février 2022 et l'accord prend effet dès le 1er mars 2022.

« Cette acquisition marque un autre tournant majeur dans l'histoire de notre entreprise. Nous venons aujourd'hui solidifier la présence de Nora au Québec, tout en continuant l'expansion de nos activités d'un océan à l'autre du pays. De plus, nous ramenons la marque Priva sous contrôle entièrement québécois tout en soulignant la riche histoire des 20 dernières années de Pharmapar, là où j'ai moi-même débuté ma carrière dans le pharma. Enfin, c'est un autre signal fort que nous envoyons à l'ensemble du marché: nous serons un joueur incontournable de l'industrie pharmaceutique canadienne. » - Malek Chamoun, Président.

Une croissance accélérée

L'acquisition d'une partie des actifs de Pharmapar s'inscrit dans la stratégie de Nora Pharma visant à être un acteur incontournable du paysage pharmaceutique canadien. Nora Pharma a pour mission d'innover dans l'écosystème pharmaceutique canadien comme partenaire de croissance des pharmaciens en offrant l'accessibilité aux patients à des produits pharmaceutiques abordables de haute qualité. L'acquisition d'une partie des actifs de Pharmapar permettra à Nora Pharma de bonifier son portefeuille de produits. Au surplus, avec l'ajout de ressources à l'équipe de vente, ceci permettra d'augmenter la présence de Nora Pharma dans les pharmacies à travers le Québec.

Dans le contexte de cette acquisition, Nora Pharma ajoutera une infrastructure de 15 000 pieds carrés à ses actifs, dont un entrepôt à la fine pointe. « Nous voulons continuer à offrir la meilleure expérience client dans le marché et cette acquisition confirme notre intention. » - Malek Chamoun, Président.

En plus d'avoir signé un accord pour le lancement d'un biosimilaire il y a quelques mois et doublé ses ventes dans la dernière année, Nora Pharma prévoit accélérer son plan de croissance grâce à cette acquisition. Les clients fidèles à Pharmapar auront désormais accès à la vaste gamme de produits de Nora Pharma et de ses partenaires, qui inclut plus de 120 produits.

« Pharmapar est une entreprise spécialisée dans la distribution de médicaments génériques tout en offrant des services à valeur ajoutée dans les pharmacies du Québec depuis 1998. Depuis sa création, nous offrons une gamme d'avantages et une tranquillité d'esprit à notre clientèle. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir choisi Nora comme l'entreprise qui soutiendra ces clients dans le futur. Nous sommes convaincus que cette jeune entreprise poursuivra l'héritage et fournira les meilleurs services aux pharmacies du Québec. » - Sylvain Duvernay, Directeur général.

À propos de Nora Pharma

Nora Pharma est une entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée dans la distribution de médicaments génériques et de spécialités à travers le pays. Nora Pharma se positionne comme un partenaire de choix dans l'offre de services aux pharmacies et à leurs patients.

À propos de Pharmapar

En affaires depuis plus de 20 ans, Pharmapar se spécialise dans la distribution de médicaments génériques au Québec.

