SAINT-LAMBERT, QC, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - Nora Pharma, une entreprise pharmaceutique canadienne, a conclu une entente exclusive avec un partenaire biopharmaceutique pour l'acquisition des droits commerciaux d'un médicament biosimilaire.

« Cette annonce est l'apogée d'un virage majeur pour notre entreprise. Au cours des 12 derniers mois, nous avons effectué un changement important de nos activités, passant d'une entreprise dans le générique privé exclusivement au Québec à une entreprise d'envergure nationale avec un portefeuille de médicaments qui doublera de taille au cours des trois prochaines années. Notre annonce d'aujourd'hui soutiendra également l'objectif des assureurs privés et des provinces de réduire les coûts d'acquisition des biosimilaires. C'est aussi un signal fort de notre ambition de devenir un joueur incontournable du paysage pharmaceutique canadien. Enfin, l'ajout d'un médicament biosimilaire dans le portefeuille de Nora Pharma créera plusieurs emplois au sein de l'organisation, en plus d'accélérer la croissance et la compétitivité de l'entreprise. »

- Malek Chamoun, président

L'impact pour le réseau de santé québécois

Ce partenariat permettra à Nora Pharma de continuer à croître rapidement tout en renforçant sa mission qui est d'innover dans l'écosystème pharmaceutique canadien comme partenaire de croissance des pharmaciens en offrant l'accessibilité aux patients à des produits pharmaceutiques abordables de haute qualité. De plus, cette annonce permettra d'aligner les activités de Nora Pharma avec la nouvelle politique de transition vers les biosimilaires du gouvernement du Québec.

Les médicaments biosimilaires représentent une solution importante pour assurer le maintien des régimes d'assurances médicaments afin de permettre aux patients d'avoir accès aux traitements essentiels dont ils ont besoin pour les années à venir.

Un partenaire stratégique

Nora Pharma est fière de collaborer avec un partenaire de classe mondiale qui opère dans l'industrie pharmaceutique depuis 40 ans. Ce partenaire opère avec les normes de qualité les plus élevées et est reconnu par les autorités réglementaires du monde entier. La portée de cet accord ne se limitera pas à cette première annonce et d'autres communications suivront dans les prochains mois.

À propos de Nora Pharma

Nora Pharma est une entreprise pharmaceutique canadienne spécialisée dans la distribution de médicaments génériques et de spécialités à travers le pays. Nora Pharma se positionne comme un partenaire de choix dans l'optimisation de l'offre de services aux pharmacies et à leurs patients.

