L'organisme Non-GMO Project se joint à de nombreux autres organismes sans but lucratif et groupes de défense des consommateurs qui pressent les familles américaines à exprimer leurs opinions. Dans un récent article intitulé « What businesses and consumers need to know about genetically modified animals entering the marketplace » (New Hope Network, 27 avril 2021) , l'organisme afirme ce qui suit : « La passation des pouvoirs de supervision de la FDA à la USDA doit être prise au sérieux. Entre les deux organismes fédéraux, la FDA est la plus rigoureuse et stricte dans sa façon de réglementer les médicaments [et] tout produit destiné à l'ingestion humaine. Elle exige davantage de tests entourant les enjeux de sécurité. Le transfert de cette responsabilité à l'USDA est donc une forme claire de déréglementation. » L'organisme Non-GMO Project poursuit : « Nous avons tous le droit fondamental de savoir à tout le moins ce que contient notre nourriture. Et si nous voulons éviter de consommer des OGM, nous devons savoir si nos aliments en contiennent ou non. Autrement, cela ne dépend pas de nous. Les entreprises prennent les décisions, et nous n'avons aucune idée de ce que nous achetons et donnons à manger à nos enfants. »

Les risques sont réels, malgré les pressions exercées par l'industrie de la biotechnologie afin de mettre en place une déréglementation et ses prétentions selon lesquelles ces technologies sont sécuritaires. En 2019, la FDA a découvert qu'une vache génétiquement modifiée mise au point par une entreprise du Minnesota avait des effets imprévisibles, y compris des bactéries résiduelles et des gènes de résistance aux antibiotiques. Bien que les concepteurs de biotechnologies fassent la promotion de la précision du processus d'édition génomique, cette découverte a révélé que les effets imprévisibles sont non seulement possibles, mais qu'ils peuvent avoir des conséquences désastreuses. Cela témoigne également de la nécessité d'un processus d'examen de la FDA rigoureux entourant les animaux génétiquement modifiés afin que la viande ou le lait de ces animaux ne se retrouvent pas éventuellement dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. D'autres OGM se sont déjà infiltrés dans le système alimentaire, causant de graves dommages. En 1986, un aide-sommeil avec OGM non testé et non étiqueté offert en vente libre a causé la mort de 80 personnes et en a rendu malades des milliers d'autres.

Visionner : Megan Westgate, fondatrice et directrice générale de l'organisme Non-GMO Project, invite la population à faire connaître son opinion au sujet de la déréglementation fédérale des animaux génétiquement modifiés .

