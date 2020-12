Non financé : les communautés noires, les oubliés de la philanthropie canadienne

Un rapport fait la lumière sur la relation du milieu philanthropique canadien avec les communautés noires, marquée par l'absence de continuité et d'attention

La Fondation pour les communautés noires voit le jour pour combler un vide important et susciter des changements dans le secteur philanthropique

TORONTO, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Selon un nouveau rapport publié aujourd'hui, des études indiquent que le secteur philanthropique a failli à répondre aux besoins urgents et particuliers des communautés noires au Canada. Des experts à travers le pays voient en la Fondation pour les communautés noires (FCN) une occasion unique pour combler un vide important dans le secteur philanthropique canadien. La Fondation, dirigée par et pour le bien des personnes noires, est la première fondation philanthropique en son genre et priorisera l'investissement dans les communautés noires et leur soutien.

Préparé par le Réseau pour l'avancement des communautés noires et le programme Philanthropy and Nonprofit Leadership de l'Université Carleton, le rapport démontre que le milieu philanthropique n'a généralement pas été présent pour soutenir les personnes noires au Canada. Concrètement, un examen de 40 fondations canadiennes, dont les actifs s'élèvent à près de 16 milliards de dollars, a permis de constater qu'en 2017 et 2018, seulement six de ces fondations ont financé des organismes desservant des populations noires et seulement deux d'entre elles ont financé des organismes dirigés par des Noirs.

« Les conclusions du rapport sont saisissantes, mais pas surprenantes », affirme Rebecca Darwent, membre du groupe de travail de la Fondation pour les communautés noires. « Pour beaucoup de leaders noirs dans le secteur de la bienfaisance et à but non lucratif, ce rapport affirme ce que nous savions déjà, soit que le milieu philanthropique canadien a feint de ne pas voir les communautés noires. »

Actuellement, 1,2 million de personnes noires vivent au Canada, représentant 3,5 pour cent de la population. D'ici 2036, on s'attend à ce que cette proportion atteigne près de 5,6 pour cent. Tout en faisant d'importantes contributions au mieux-être social, culturel et économique de notre pays, les personnes noires au Canada vivent de grandes inégalités. Épuisées par la COVID-19, le ralentissement économique et la crise persistante du racisme anti-noir, elles continuent d'être aux prises avec de faibles niveaux d'instruction, des problèmes de santé, de l'exclusion économique, de la précarité en matière de logement, de l'insécurité alimentaire, des interventions policières excessives et une présence disproportionnée dans le système de justice pénale.

Bien que le milieu philanthropique canadien cherche à assurer l'application des principes d'équité et d'égalité des chances pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, cet objectif demeure un engagement non respecté pour les communautés noires. « En regardant le secteur philanthropique, on réalise que nous ne sommes pas représentatifs sur le plan démographique. Donc, il faut en conclure que, même avec les meilleures intentions, je ne peux pas présumer satisfaire vos besoins, parce que vous ne me parlez pas, parce que nous ne nous parlons pas. Nous n'avons aucune relation », explique Kevin McCort, président de la Vancouver Foundation.

Le rapport accorde à la Fondation pour les communautés noires un rôle clé pour renforcer les relations et renouveler les engagements entre le milieu philanthropique et les communautés noires au Canada.

« Souvent, on fait taire les communautés noires et leurs préoccupations en demandant "où sont les données?" », dit Liban Abokor, membre du groupe de travail de la Fondation pour les communautés noires. « Ce rapport présente des chiffres frappants. Maintenant que nous savons, qu'allons-nous faire? »

Faits :

1,2 million de personnes noires vivent au Canada , représentant 3,5 pour cent de la population. D'ici 2036, la population noire devrait représenter près de 5,6 pour cent.

, représentant 3,5 pour cent de la population. D'ici 2036, la population noire devrait représenter près de 5,6 pour cent. La majorité de la population noire habite dans les grands centres urbains comme Toronto et Montréal, mais c'est dans les Prairies qu'elle croit le plus rapidement.

et Montréal, mais c'est dans les Prairies qu'elle croit le plus rapidement. En 2017 et 2018, les 15 plus grandes fondations communautaires ont versé 0,07 pour cent de leur financement à des organismes dirigés par des Noirs et seulement 0,7 pour cent à des organismes desservant les populations noires.

En 2017 et 2018, parmi les 25 fondations privées et publiques examinées, seulement deux ont financé des organismes dirigés par des Noirs et seulement six ont financé des organismes desservant les populations noires.

À propos de la Fondation pour les communautés noires

La Fondation pour les communautés noires existe pour s'assurer que chaque personne noire au Canada a la possibilité de s'épanouir et que toutes les communautés noires puissent agir en toute autonomie pour définir leur avenir.

La Fondation pour les communautés noires investira dans le changement en travaillant avec des partenaires des domaines philanthropique, politique et des affaires pour faire en sorte que les organismes dirigés par des Noirs ou desservant les populations noires disposent d'une continuité de ressources dont ils ont besoin pour obtenir des résultats substantiels.

La création de la Fondation pour les communautés noires est menée par un groupe de travail composé de professionnels noirs provenant des secteurs à but non lucratif, de bienfaisance, philanthropique et du développement communautaire. Le groupe de travail est appuyé par un réseau grandissant de leaders noirs et alliés à travers le Canada, offrant une vaste expertise dans les domaines de la philanthropie, de la recherche universitaire, du monde des affaires et des finances, de la technologie, de l'innovation sociale, de l'engagement de la jeunesse, de la gestion des organismes à but non lucratif, des arts et de la culture, des soins de santé, du droit et beaucoup plus.

