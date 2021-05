Non à un service exclusivement sur les terrasses!

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Corporation des Propriétaires de Bars, Brasseries et Tavernes du Québec (« CPBBTQ »), via son président monsieur Renaud Poulin, et l'Union des Tenanciers de Bars du Québec (« UTBQ »), via son président Peter Sergakis, se sont adressées au Premier ministre du Québec aujourd'hui en prévision de l'importante conférence de presse qui se tiendra fort probablement demain le 18 mai 2021 et lors de laquelle serait présenté le fameux plan de réouverture de la province.

À ce sujet, certaines rumeurs circulent à l'effet que le Premier ministre du Québec envisagerait de permettre la réouverture des restaurants et des bars, mais en autorisant le service aux tables uniquement sur les terrasses extérieures!

Or, l'UTBQ et la CPBBTQ s'opposent farouchement à ce qu'un tel scénario voit le jour au Québec en ce qu'ils sont d'avis, notamment, qu'une telle mesure serait discriminatoire pour ceux n'ayant pas de terrasse et par ailleurs insensé d'un point de vue opérationnel!

La CPBBTQ et l'UTBQ invitent les journalistes et les lecteurs à prendre connaissance de la correspondance transmise au Premier ministre dans son entièreté dont une copie est publiée sur le site web de l'UTBQ à l'adresse suivante : www.utbq.ca .

