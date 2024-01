NON À LA FERMETURE DE L'URGENCE !

RIVIÈRE-ROUGE, QC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le Centre intégré de services de santé et de services sociaux des Laurentides a pris la décision de procéder, en date du 1er février 2024, à la fermeture du service d'urgence du centre hospitalier de soins de courte durée de Rivière-Rouge, entre 20 h le soir et 8 h le lendemain matin.

À une semaine de la prise d'effet de cette décision et n'ayant d'autre alternative, la Ville de Rivière-Rouge, accompagnée par d'autres parties, telles qu'un comité de citoyens, une citoyenne et des organismes sans but lucratif, s'adressent à la Cour supérieure pour tenter d'empêcher la fermeture de l'urgence de soir et de nuit de l'hôpital de Rivière-Rouge.

