Non à l'érotisation de la profession infirmière!

MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'érotisation des infirmières dévalorise leur profession et leur expertise. Pour l'Halloween, l' Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) lance une campagne choc pour encourager la population à abandonner les costumes sexy pour les remplacer par de vrais uniformes d'infirmière.

« La profession a évolué, mais les stéréotypes persistent, déplore Luc Mathieu, président de l'OIIQ. Les choix proposés en magasin ou en ligne font peur! L'érotisation de la profession est inacceptable socialement et professionnellement. Les infirmières et infirmiers exercent une profession scientifique et leur expertise doit être davantage connue et valorisée. Il est temps que les perceptions changent. »

L'OIIQ veille à faire reconnaître l'expertise infirmière et contribue activement à l'évolution des perceptions liées à la profession. C'est pourquoi, à titre d'ordre professionnel, il adopte une position ferme et affirmée quant à l'érotisation des infirmières, qui se manifeste ouvertement à l'Halloween.

L'idée derrière cette campagne est d'inciter la population à réfléchir de manière plus critique à la façon dont les infirmières sont représentées. Ce coup d'éclat contribue à amorcer un changement de perception, en projetant une image réaliste de la profession.

L'OIIQ ne se lance pas pour autant dans la production de costumes d'Halloween! Conçue avec Rethink Communications, cette campagne exclusive aux médias sociaux démontre avec un contraste frappant qu'il devrait y avoir un choix plus crédible.

