SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, le 29 janv. 2026 /CNW/ -- Nomis Solutions, la principale plateforme SaaS B2B de services financiers permettant de mieux connaître les clients, les produits et les prix, a promu aujourd'hui Amy Chase au poste de responsable de clientèle. Chase, qui dirige l'organisation des services de Nomis depuis 2022, supervisera désormais l'ensemble de l'expérience client - de la mise en œuvre et du support continu à la gestion stratégique des comptes - alors que Nomis développe sa plateforme de produits et son marché potentiel.

« Amy a fondamentalement changé la façon dont nos clients vivent Nomis », a déclaré Greg Demas, PDG de Nomis. « Sous sa direction, la fidélisation de la clientèle s'est nettement améliorée et elle a bâti le type de confiance et de collaboration qui seront essentielles alors que nous intégrons nos solutions à une plateforme axée sur l'IA. »

Chase compte plus de 20 ans de succès auprès des clients et de leadership en services professionnels. Elle possède une vaste expérience dans le domaine des entreprises SaaS au service des institutions financières. Depuis qu'elle a rejoint Nomis en 2022, elle a repensé le modèle de prestation de services de l'entreprise et mis en place les bases opérationnelles qui ont permis d'améliorer considérablement la fidélisation et la satisfaction des clients.

« Il s'agit d'une période stimulante pour assumer ce rôle alors que nous faisons évoluer notre plateforme avec des capacités d'analyse avancée et d'intelligence artificielle. Nos clients sont confrontés à des défis complexes en matière de tarification et de rentabilité, et ma priorité est de m'assurer qu'ils bénéficient du partenariat, des informations et du soutien dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré Chase.

Depuis plus de 20 ans, Nomis est le pionnier des solutions d'optimisation des prix pour les plus grandes banques et coopératives d'épargne et de crédit du monde. Aujourd'hui, nous redéfinissons ce qui est possible grâce à une plateforme unique et intégrée qui unifie les renseignements sur les clients, la stratégie de produits et l'exécution des prix afin d'offrir les solutions financières personnalisées auxquelles les consommateurs modernes s'attendent.

Animés par l'excellence analytique et la passion des données, nous proposons une plateforme complète qui permet aux institutions financières de véritablement comprendre leurs clients et de répondre de manière proactive à leurs besoins en constante évolution.

