Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Mme Nathalie Castilloux est nommée, à compter du 13 septembre 2021, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Mme Castilloux est directrice générale adjointe par intérim et directrice de la vaccination et directrice des services multidisciplinaires, qualité, évaluation performance et éthique à ce centre.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

Mme Sophie Doucet est nommée, à compter du 9 octobre 2021, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles. Mme Doucet est directrice du développement - Hébergement au Groupe Santé Sedna inc.

Tribunal administratif du logement

Mmes Danielle Deland, Louise Fortin, Anne Mailfait, ainsi que MM. Marc C. Forest, Jean Gauthier, Robin-Martial Guay, Marc Landry et Ross Robins sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du logement.

Comité de déontologie policière

Mme Lysane Cree est nommée de nouveau membre à temps partiel du Comité de déontologie policière.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement

Mmes Carole Doré, Maryse Gauthier-Gagnon, Chantal Marchand, Kathia Roy ainsi que M. Mathieu Ferland Lapointe sont nommés de nouveau membres du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement.

Mme Marie-Christine Gingras et M. Guillaume Picard sont nommés membres de ce comité.

Commission de l'éthique en science et en technologie

M. Éric Montpetit est nommé membre de la Commission de l'éthique en science et en technologie

École de technologie supérieure

Mme Suzanne Marguerite Benoît est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Vincent Oliva est nommé membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

