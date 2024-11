Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Jean-François Lord est nommé, à compter du 27 novembre 2024, secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif. M. Lord est directeur des affaires juridiques au ministère de la Justice.

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

M. Yvan Fournier est nommé, à compter du 14 novembre 2024, sous-ministre adjoint au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Fournier est directeur des ressources informationnelles du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Ministère de la Langue française

Mme Nathalie Marcoux est nommée, à compter du 18 novembre 2024, sous-ministre adjointe au ministère de la Langue française. Mme Marcoux est vice-présidente à la surveillance des marchés publics à l'Autorité des marchés publics.

Fondation de la faune du Québec

M. Jean-Claude D'Amours est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec.

Musée de la Civilisation

Mme Julie Lemieux est nommée, à compter du 9 décembre 2024, membre du conseil d'administration et directrice générale du Musée de la Civilisation. Mme Lemieux est présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec.

Société du Plan Nord

M. Patrick Beauchesne est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société du Plan Nord.

Comité scientifique sur les maladies professionnelles

M. Stéphane Perron est nommé membre et désigné président du Comité scientifique sur les maladies professionnelles.

MM. Serge Bélanger, Philippe Corsenac, Maximilien Debia et Thierry Gahungu sont nommés membres de ce comité.

Musée d'Art contemporain de Montréal

MM. Pierre Benoit, Éric-Christopher Desnoyers et Mario Tremblay ainsi que Mmes Anne Sérode et Tamar Tembeck sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.

Mme Stéphanie Moffatt est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de ce musée.

Mme Arielle Beaudin est qualifiée comme membre indépendante du conseil d'administration de ce même musée.

Société de la Place des Arts de Montréal

Mme Lily Adam est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Patrick Giroux est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321