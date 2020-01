Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Mme Juliette Champagne est nommée, à compter du 3 février 2020, sous-ministre adjointe au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Mme Champagne est administratrice d'État directrice de l'enseignement et de la recherche à l'École nationale d'administration publique.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Chantal Maltais est nommée, à compter du 3 février 2020, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Maltais est sous-ministre adjointe au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Ministère de la Sécurité publique

M. Youri Rousseau est nommé, à compter du 10 février 2020, sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère de la Sécurité publique. M. Rousseau est directeur régional, Québec-Chaudière-Appalaches, Développement Économique Canada.

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

M. Patrick Lahaie est nommé, à compter du 3 février 2020, sous-ministre adjoint au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. Lahaie est administrateur d'État affecté auprès de la présidente de l'Office de la protection du consommateur.

Bureau des enquêtes indépendantes

Mme Nathalie Larue est nommée, à compter du 10 février 2020, enquêteuse au Bureau des enquêtes indépendantes. Mme Larue est travailleuse sociale au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Le gouvernement approuve la nomination de M. Charles Emond comme président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec. M. Emond est premier vice-président, Québec, Placements privés et planification stratégique de cette caisse. Il exercera ses fonctions à compter du 1er février 2020.

Commission de la construction du Québec

Mme Diane Lemieux est nommée de nouveau membre et présidente du conseil d'administration et directrice générale de la Commission de la construction du Québec.

Commission québécoise des libérations conditionnelles

M. Jean-François Bernier est nommé, à compter du 20 février 2020, membre et président de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. M. Bernier est administrateur d'État affecté au Secrétariat aux emplois supérieurs.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

M. Denis Latulippe est nommé de nouveau membre et président indépendant du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

MM. Jérôme Normand-Laplante, Mathieu Lavoie et Tony Vallières sont nommés de nouveau membres de ce comité.

Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

Mmes Sophie Girard, Nancy Grenier ainsi que M. Guillaume Picard sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

MM. Kaven Bissonnette, Benoît Bouchard, Daniel Boyer, Charles Milliard et François Vincent sont nommés membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Commission des partenaires du marché du travail

MM. Denis Bolduc, Stéphane Forget, Charles Milliard et François Vincent sont nommés membres de la Commission des partenaires du marché du travail.

M. Yves-Thomas Dorval est nommé de nouveau membre de cette commission.

École nationale d'administration publique

M. Martin Pâquet est nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

École Polytechnique de Montréal

Mme Hélène Séguinotte est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'École Polytechnique de Montréal.

Héma-Québec

Mme Stéphanie Austin ainsi que MM. Réal Couture, Jacques Gédéon et Daniel Tremblay sont nommés membres du conseil d'administration d'Héma-Québec.

M. Jean-Marie Leclerc est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cet organisme.

Office québécois de la langue française

M. Alain Bélanger est nommé membre de l'Office québécois de la langue française.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Maxime Dubeau-Marcoux est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Université du Québec à Montréal

Mmes Saidatou Dicko et Lucie Lamarche sont nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

