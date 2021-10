Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. William Floch est nommé de nouveau secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif.

Ministère de la Famille

Mme Marie-Josée Fournier est nommée, à compter du 1er novembre 2021, sous-ministre adjointe au ministère de la Famille. Mme Fournier est sous-ministre adjointe au ministère des Transports.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Line Rivard est nommée, à compter du 22 novembre 2021, déléguée générale du Québec à Londres, au Royaume-Uni. Mme Rivard est administratrice de sociétés.

Commission des services juridiques

Mme Nadine Koussa est nommée, à compter du 15 novembre 2021, membre et vice-présidente de la Commission des services juridiques. Mme Koussa est avocate au sein de la firme Therrien Couture Joli-Cœur.

Conseil des appellations réservées et des termes valorisants

M. Jean-Claude Dufour est nommé de nouveau membre du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.

Musée d'Art contemporain de Montréal

Mme Claudie Imbleau-Chagnon est nommée membre indépendante du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.

Télé-université

M. Philippe Marquis est nommé membre du conseil d'administration de Télé-université.

