Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

M. Stéphane Lanctôt est nommé, à compter du 16 août 2021, sous-ministre adjoint au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. M. Lanctôt est directeur des projets stratégiques à la Sûreté du Québec.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mme Marie Grégoire est nommée, à compter du 9 août 2021, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mme Grégoire est entrepreneure, animatrice et chroniqueuse.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

M. Philippe Gribeauval est nommé, à compter du 9 août 2021, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. M. Gribeauval est directeur général du Cégep Gérald-Godin.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

M. Jean-François Latour est nommé membre du conseil d'administration et directeur général par intérim du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. M. Latour est directeur des études de ce conservatoire.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Antonietta Melchiorre est nommée, à compter du 9 août 2021, membre et désignée vice-présidente du Tribunal administratif des marchés financiers. Mme Melchiorre est avocate associée, arbitre et médiatrice accréditée chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon et membre à temps partiel de ce Tribunal.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Ghislain Samson est nommé, à compter de 2 août 2021, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi. M. Samson est doyen du Décanat de la gestion académique des affaires professorales de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études

MM. Julien Lavigne et Rafaël Leblanc-Pageau sont nommés membres du Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études.

Commission de la capitale nationale du Québec

MM. Pierre Dolbec, Steeve Gros-Louis, Barry Holleman, Jean-Guy Poulin et Patrick St-Hilaire sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale du Québec.

Mmes Mary Bouvier, Katia Duchesneau, Nancy Florence Savard et Fanny Tremblay-Racicot sont nommées membres du conseil d'administration de cette commission.

École nationale de police du Québec

M. Dominic Ricard est nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Marie-Soleil Cloutier est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Société de télédiffusion du Québec

Mme Francine Cléroux est nommée de nouveau membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société de télédiffusion du Québec.

MM. Vincent Leduc, Vincent Lévesque-Godcharles, Jérémie Monderie Larouche et Louis Tassé sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Mmes Nathalie Dorval, Amilie Parent-Crevier et Myriam Sahi sont nommées membres indépendantes du conseil d'administration de cette même société.

Télé-université

Mme Marie-Josée Douville est nommée membre du conseil d'administration de Télé-université.

