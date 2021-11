Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Enseignement supérieur

M. Sylvain Périgny est nommé, à compter du 15 novembre 2021, sous-ministre par intérim au ministère de l'Enseignement supérieur. M. Périgny est sous-ministre adjoint à ce ministère.

Ministère des Finances

M. Eric Stevenson est nommé de nouveau sous-ministre adjoint au ministère des Finances.

Tribunal administratif du travail

M. Bruno Boucher est nommé, à compter du 22 novembre 2021, membre du Tribunal administratif du travail. M. Boucher est directeur par intérim du Bureau d'aide juridique Centre-Sud du Centre communautaire juridique de Montréal.

Mme Amélie Chouinard est nommée, à compter du 22 novembre 2021, membre de ce tribunal. Mme Chouinard est avocate associée au sein de la firme Prévost Fortin D'Aoust.

Mme Véronique Emond est nommée, à compter du 22 novembre 2021, membre de ce tribunal. Mme Emond est directrice des ressources humaines de Lantic inc..

M. Michel Maranda est nommé, à compter du 22 novembre 2021, membre de ce tribunal. M. Maranda est conseiller principal en relations de travail à la Ville de Montréal.

Mme Nancy Martel est nommée, à compter du 22 novembre 2021, membre de ce tribunal. Mme Martel est directrice intérimaire du Bureau des relations de travail de l'Université du Québec à Montréal.

Mme Maude Pepin Hallé est nommée, à compter du 22 novembre 2021, membre de ce tribunal. Mme Pepin Hallé est avocate au Service juridique de la Confédération des syndicats nationaux (C.S.N.).

Mme Mélanie Raymond est nommée, à compter du 22 novembre 2021, membre de ce tribunal. Mme Raymond est commissaire coordonnatrice par intérim de la section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

M. Christian Reid est nommé, à compter du 22 novembre 2021, membre de ce tribunal. M. Reid est avocat et directeur des affaires juridiques par intérim au secteur normes du travail de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

M. Benoit Roy-Déry est nommé, à compter du 22 novembre 2021, membre de ce tribunal. M. Roy-Déry est médiateur-conciliateur au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Commission des services juridiques

Mme Joanie Lalonde-Piecharski est nommée membre de la Commission des services juridiques.

Société de développement et de mise en valeur du Parc Olympique

Mme Annie Bernard et M. Alain Lavoie sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société de développement et de mise en valeur du Parc Olympique.

Mme Julie Favreau-Lavoie est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Société d'habitation du Québec

M. Pierre Rivard est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.

Mme Mélinda Constant est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Mme Claudia Goulet est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

