Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Éducation

M. Stéphane Lehoux est nommé, à compter du 5 octobre 2020, sous-ministre adjoint par intérim au ministère de l'Éducation. M. Lehoux est directeur général de la transformation numérique et des ressources informationnelles à ce ministère.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Mme Manuelle Oudar est nommée de nouveau membre et présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Conseil des arts et des lettres du Québec

Mme Anne-Marie Jean est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

M. Daniel Diorio est nommé de nouveau régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Tribunal administratif du logement

M. Serge Adam est nommé, à compter du 21 janvier 2021, membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement. M. Adam est membre de ce tribunal.

Mme Francine Jodoin est nommée de nouveau membre de ce même tribunal.

École nationale des pompiers du Québec

Mme Katia Petit est nommée présidente du conseil d'administration de l'École nationale des pompiers du Québec.

Mme Monique Bastien est nommée membre et vice-présidente du conseil d'administration de cette école.

Mmes Micheline Anctil et Délisca Ritchie Roussy ainsi que MM. Alexandre Bernier, André Bourassa, Maxime Gendron, Jean Melançon et Vincent Perreault sont nommés membres du conseil d'administration de cette école.

M. Denis Dufresne est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette même école

Fonds de recherche du Québec - Santé

Mmes Morag Park Gillies, Chantale Guillemette et Nathalie Tremblay ainsi que M. Patrice Roy sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Santé.

M. Mathieu Gervais est nommé observateur auprès de ce fonds.

M. Francis Houde est nommé membre du conseil d'administration de ce même fonds.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Pascale Champagne est nommée membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Université du Québec

MM. Luc-Alain Giraldeau et Guy Laforest sont nommés de nouveau membres de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

