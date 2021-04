Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Tribunal administratif du Québec

M. André Delorme est nommé, à compter du 3 mai 2021, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Delorme est médecin psychiatre au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et au Centre hospitalier de Granby du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Mme Pascale Des Rosiers est nommée, à compter du 3 mai 2021, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec affectée à la section des affaires sociales. Mme Des Rosiers est médecin psychiatre à l'Hôpital général de Montréal du Centre universitaire de santé McGill.

Mme Nancy Vasil est nommée, à compter du 3 mai 2021, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Vasil est médecin psychiatre et gérontopsychiatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

École nationale d'administration publique

M. Abdoul Aziz Niang est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

Mme Lynda Fortin est nommée observatrice auprès du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

Musée national des beaux-arts du Québec

M. Frantz Saintellemy est nommé membre indépendant du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

