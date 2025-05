Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Autorité des marchés publics

M. Steve Dubé est nommé, à compter du 2 juin 2025, vice-président de l'Autorité des marchés publics. M. Dubé est directeur principal de la surveillance des marchés publics à cet organisme.

Coroner

M. Marc Boudreau est nommé de nouveau coroner à temps partiel.

Régie de l'énergie

M. Samy Gennaoui est nommé, à compter du 16 juin 2025, régisseur de la Régie de l'énergie. M. Gennaoui est gestionnaire, équipe de soumissions et support aux ventes au sein de ABB inc.

Tribunal administratif du Québec

M. Sylvain Bourassa est désigné de nouveau président du Tribunal administratif du Québec.

Mme Bénédicte St-Gelais est nommée, à compter du 16 juin 2025, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme St-Gelais est avocate au sein de BCF Avocats d'affaires.

Mme Anne Dubé est nommée, à compter du 9 juin 2025, membre médecin à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Dubé est omnipraticienne du CLSC de Gatineau-Saint-Rédempteur au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Mme Lucie Legault est nommée membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Legault est psychiatre, services externes à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

M. Claude Mercier est nommé membre médecin à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Mercier est neurochirurgien au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Institut national de la recherche scientifique

M. Jean-Pierre Ouellet est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

M. Pierre Laporte est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.

