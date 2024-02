Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Pierre Côté est nommé, à compter du 12 février 2024, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. M. Côté est administrateur de sociétés.

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Mme Mylène Martel est nommée, à compter du 8 février 2024, sous-ministre adjointe au ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Mme Martel est sous-ministre associée au ministère de la Justice.

Ministère de la Langue française

M. Réjean Houle est nommé, à compter du 26 février 2024, sous-ministre adjoint au ministère de la Langue française. M. Houle est administrateur d'État au ministère de l'Éducation.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Le gouvernement approuve la nomination de M. Charles Emond comme président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Office québécois de la langue française

Mme Dominique-Valérie Malack est nommée, à compter du 26 février 2024, membre et présidente-directrice générale de l'Office québécois de la langue française. Mme Malack est sous-ministre adjointe au ministère de la Langue française.

Commission de toponymie

Mme Dominique-Valérie Malack est également nommée, à compter du 26 février 2024, membre et présidente de la Commission de toponymie. Mme Malack est sous-ministre adjointe au ministère de la Langue française.

Commission des transports du Québec

Mme Nadia Lavigne et M. Frédéric Pagé sont nommés de nouveau membres de la Commission des transports du Québec.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Cynthia Bélanger Gendron est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

M. Amadou Diogo Barry est nommé membre du conseil d'administration de cet institut.

Investissement Québec

MM. Gaétan Desroches et Shahir Guindi sont nommés membres indépendants du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

MM. Yves Hamelin et Richard Perron ainsi que Mme Marie-Claude Masson sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour et qualifiés comme membres indépendants de cette société.

Mme Suzie O'Bomsawin est nommée membre indépendante du conseil d'administration de ce conseil.

Télé-université

Mme Lynda Coache et M. Jean-François Langlais sont nommés membres du conseil d'administration de Télé-université.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

