Nominations au sein du conseil d'administration d'Attraction

Attraction a entrepris plus tôt cette année une réflexion stratégique qui l'a amenée à renouveler son conseil d'administration. « Une entreprise saine et qui a le vent dans les voiles comme Attraction doit se doter d'une gouvernance avec qui elle peut échanger sur ses ambitions, et valider les moyens pour y arriver », explique M. Speer, fondateur et PDG. « La révolution du marché de la télédiffusion, combinée aux nouvelles habitudes de consommation de contenu par les audiences, pousse les entreprises à se redéfinir. Les connaissances de Julie Tremblay en stratégie de diffusion, et l'expertise en stratégie de marque et commercialisation d'Ève Laurier, apporteront au conseil d'administration d'Attraction une énergie nouvelle qui permettra d'optimiser et de conserver sa position enviable sur le marché. »

« C'est avec grand plaisir que je me joins au CA d'Attraction, un fleuron culturel du Québec, qui mise sur le talent et la créativité comme gage de succès », a affirmé Mme Tremblay. « J'ai un grand respect pour Attraction, dirigée par un entrepreneur passionné, visionnaire, qui a la volonté de s'adapter à la transformation de l'industrie et n'a pas peur de repousser les limites. C'est avec joie que je vais soutenir l'entreprise dans sa stratégie de croissance en cette période où le contenu audiovisuel n'a jamais été aussi convoité », ajoute-t-elle. « L'arrivée d'Ève Laurier, est une addition stratégique à un conseil d'experts hors pair ».

Mme Julie Tremblay a été, de juillet 2014 jusqu'à son départ en octobre 2017, présidente et chef de la direction du Groupe TVA inc. et du Groupe Média, un secteur d'affaires de Québecor Média inc. dédié aux médias de divertissement et d'information. Entre 1989 et 2014, elle a occupé divers postes de direction au sein de Québecor inc., chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture. Elle a notamment été vice-présidente, Ressources humaines de Québecor inc. et de Québecor Média inc., puis est devenue chef de l'exploitation de Corporation Sun Media pour ensuite être nommée présidente et chef de la direction de Corporation Sun Media. Avant de se joindre à Québecor inc., Mme Tremblay a exercé en droit du travail et de l'emploi dans un cabinet d'avocats de Montréal bien en vue. Elle est administratrice de Systèmes Haivision Inc., (TSX: HAI) et a également œuvré par le passé à titre d'administratrice du Groupe TVA inc. , de la Fondation Montréal, de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Mme Tremblay est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université McGill et d'un baccalauréat en droit civil de l'Université de Sherbrooke. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 1984.

Ève Laurier est directrice générale du cabinet de communications Edelman Montréal et est également membre de l'équipe de direction d'Edelman Canada. Elle possède plus de 20 ans d'expérience en stratégie de communication et marketing. Ève élabore des stratégies de positionnement d'entreprises afin de bâtir leur réputation envers leurs parties prenantes et les prépare à d'éventuels enjeux de gestion de crise. Elle travaille fréquemment avec les médias et les dirigeants de haut niveau qu'elle veille à équiper adéquatement pour faire face aux médias. Avant de se joindre à Edelman, Ève a travaillé pour Richter, un cabinet-conseil en comptabilité et finance, où elle a occupé le poste de vice-présidente aux relations stratégiques. En 2020, Ève a été la Révélation Coup de cœur de l'Association des femmes en finances du Québec, ainsi que finaliste aux Mercuriades pour le Prix Femmes d'exception. Ève détient un EMBA pour cadres de l'Université McGill et de HEC Montréal (2010) et s'implique sur le CA de nombreuses fondations dont la Fondation Marie-Vincent et est administratrice de société chez D-Box (TSE : DBO).

À propos d'Attraction

Attraction est une importante entreprise de production télévisuelle et cinématographique au Québec. Elle détient un catalogue impressionnant comprenant plusieurs longs-métrages ainsi que des contenus télévisuels de grande qualité. Attraction Images en sera à son 19e long-métrage, après Mafia inc. (Podz), 14 jours 12 nuits (Jean-Philippe Duval) et Mon cirque à moi (Miryam Bouchard) sorti en 2020, L'Arracheuse de temps (Francis Leclerc et Fred Pellerin) est prévue pour le 17 novembre 2021.

