Nominations au conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec

QUÉBEC, le 4 sept. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec annonce une nouvelle nomination à son conseil d'administration. En effet, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Mme Nancy Chahwan à titre d'administratrice indépendante, en remplacement de Mme Sylvie Thivierge, qui a terminé son mandat. Il a également renouvelé le mandat de M. Jean-Marie De Koninck.

« Je remercie chaleureusement Mme Sylvie Thivierge pour son implication dans le cadre de son mandat. Je suis ravi du renouvellement du mandat de M. De Koninck et de la nomination de Mme Chahwan. Leur expertise et leur expérience sont des atouts indéniables pour notre conseil d'administration. Je suis aussi fier de présider un conseil d'administration riche d'expériences diversifiées, complémentaires et pertinentes qui permettront d'atteindre les objectifs de la Société. » - Konrad Sioui, président du conseil d'administration.

Jean-Marie De Koninck

M. De Koninck est titulaire d'un baccalauréat ès sciences de l'Université Laval ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en mathématiques de la Temple University (Pennsylvanie). Il est professeur émérite au Département de mathématiques et de statistique de l'Université Laval. Président fondateur de l'Opération Nez rouge, M. De Koninck siège au conseil d'administration de la Société depuis 2015. Auparavant, il a agi comme président de la Table québécoise de la sécurité routière durant 10 ans.

Nancy Chahwan

Mme Chahwan est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'École des hautes études commerciales de Montréal (HEC). Après près de 15 ans à occuper des postes de direction au sein de la fonction publique canadienne au Québec et à Ottawa, elle a assumé pendant près de 5 ans les rôles de commissaire déléguée à l'Agence du revenu du Canada, de dirigeante principale des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et de sous-ministre déléguée principale au ministère de la Défense nationale. Aujourd'hui, elle est présidente et fondatrice de Perspectives Pragma et accompagnatrice en management auprès des cohortes inscrites à la maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal.

