Nominations à la Table du Conseil supérieur de l'éducation

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Maryse Lassonde, se réjouit de la nomination par le Conseil des ministres, hier, de deux nouveaux membres à la Table du Conseil supérieur de l'éducation.

Il s'agit de Mme Janine Metallic, professeure adjointe en éducation autochtone au Département des études intégrées en éducation de l'Université McGill, et de M. Eduardo Schiehll, professeur titulaire au Département des sciences comptables de HEC Montréal, dont la candidature a été proposée par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI).

« Je félicite chaleureusement Mme Metallic et M. Schiehll pour leur nomination. Je suis très heureuse de pouvoir compter sur leur présence à la Table du Conseil. Chacun à sa manière, avec son expérience et son vécu tant professionnel que personnel, enrichira les travaux de notre équipe. Je profite de l'occasion pour souligner le renouvellement des mandats de MM. Jean Bernatchez et Christian Blanchette ainsi que Mmes Lise Bibaud , Julie Brunelle , Nathalie Dionne , Sylvie Fortin Graham et Michelle Fournier et je les remercie pour leur engagement soutenu », a déclaré Mme Lassonde.

Le Conseil supérieur de l'éducation consulte annuellement, de janvier à avril, plus d'une centaine d'organismes intéressés par l'éducation et certains organismes de la société civile, pour solliciter des propositions de candidatures afin de pourvoir les postes vacants ou à remplacer dans ses commissions et à la Table du Conseil. Les propositions sont par la suite soumises au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et au Conseil des ministres.

Chaque commission est composée de 9 à 15 membres, et la Table du Conseil en regroupe 22, tous nommés par le gouvernement.

Le Conseil supérieur de l'éducation :

A été institué en 1964 comme organisme indépendant de consultation et de réflexion pour développer une vision globale et prospective de l'éducation;

Conseille le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et lui fait des recommandations sur toute question liée à l'éducation;

Accomplit sa mission par trois actions : recherche, consultations et délibérations.

