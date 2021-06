Nomination SBK Telecom

MONTREAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - SBK Telecom, chef de file Canadien en solutions de communications infonuagiques est fier d'annoncer la nomination de M. François Beaulieu au poste de Chef de la Technologie. SBK Telecom renforce ainsi sa position dans l'industrie avec la nomination de M. Beaulieu, qui cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des télécommunications et de la sécurité. « Architecte technologique de la solution infonuagique de SBK Telecom, M. Beaulieu continuera d'assurer la position novatrice de SBK Telecom dans le marché de télécommunications cloud » avise M. Alexandre Champagne, Président. M. Beaulieu et son équipe incarnent la vision de SBK dans sa prochaine phase de croissance et nous sommes très fier de l'accueillir au sein de l'équipe de direction.

« La croissance des dernières années de l'industrie de services infonuagiques vient confirmer nos prédictions : les entrepreneurs désirent plus de flexibilité pour leurs employés ainsi que de se délester du fardeau de devoir maintenir l'expertise requise pour gérer leur propre infrastructure, sans pour autant perdre la possibilité de faire arrimer leurs outils de communications avec leurs besoins particuliers. Les outils de communications unifiées permettent déjà aux entreprises de centraliser leurs flux de communications, mais ce n'est pas encore suffisant. Notre éventail de solutions nous permet de répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui permettra à l'entreprise de demain de s'épanouir? J'ai pour mission de le prévoir, de le découvrir et ça me passionne. J'ai une vision d'un futur pas si lointain où chaque client, chaque employé pourra communiquer de la façon qu'il préfère, sans pour autant limiter la portée de leur message. Quand ce jour viendra, SBK se doit d'être à la fine pointe de cette technologie » nous indique M. Beaulieu.

À Propos de SBK TELECOM

SBK Telecom est un fournisseur innovateur de solutions de collaboration infonuagique pour les entreprises canadiennes. SBK Telecom offre à ses clients des solutions téléphoniques et de centres de contacts dans le nuage entièrement géré. SBK Telecom continue de se démarquer dans l'industrie grâce à l'introduction de multiples services d'intégrations aux applications d'entreprise. Fondée en 2005, SBK Telecom permet aux entreprises de toute tailles de bénéficier d'un service de type « SAAS » offrant ainsi une solution flexible et adaptée aux besoins changeant de entreprises.

