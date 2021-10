Nomination par le conseil d'administration de Cathy Larouche au poste de directrice générale du Groupe JP Robin

Servir avec dignité et vitalité, un ÊTRE humain à la fois

SAINT-CONSTANT, QC, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Président du Groupe JP Robin, Marc Prenevost, ainsi que les membres du conseil d'administration, sont heureux de nommer Cathy Larouche à la direction générale du Groupe JP Robin, entreprise privée, leader en santé mentale au Québec.

Dans l'optique d'assurer la pérennité de sa mission et de répondre efficacement à la croissance des besoins en matière de santé mentale, le Groupe vise à instaurer une culture plus organique et vivante au service de l'ensemble de son écosystème. C'est-à-dire, patients, clients, coéquipiers, collaborateurs, partenaires, amis et universités, autant privés que publics, tant au Québec qu'en Europe. Cette culture est principalement axée sur une approche de proximité et d'autodétermination avec l'unique intention de mieux servir la personne vivant des difficultés.

Parcours et expertise

Comptant plus de 20 ans d'expérience en entrepreneuriat et accompagnement, notamment auprès du Groupement des chefs d'entreprise et de la Maison des leaders, Cathy Larouche souhaite partager avec le Groupe JP Robin sa vision et son expertise organisationnelle afin de permettre à l'entreprise de poursuivre sa mission de manière optimale. Entrepreneure et exploratrice dans l'âme, Cathy a contribué -- dans des postes de direction, d'accompagnement, de coaching et de formation -- en collectif et en individuel, à appuyer plus de 3 000 entrepreneurs leaders ainsi que leur relève afin qu'ils puissent grandir en humanité et en compétences organisationnelles. C'est l'occasion de prendre part au soutien des besoins en santé mentale, d'aider un être humain à la fois, selon cette approche de proximité qui l'a motivé à relever ce nouveau défi à la tête du Groupe JP Robin.

À propos du Groupe JP Robin

Le Groupe JP Robin cumule 21 ans d'intervention et d'accompagnement auprès des adultes souffrant de troubles anxieux, de dépression sévère, de trouble de stress post-traumatique, de traumatisme craniocérébral, de trouble de comportement et de douleur chronique.

Le Groupe JP Robin regroupe des psychoéducatrices et psychoéducateurs répartis dans plusieurs régions du Québec. Également présent en Europe, notamment en France, il préconise, via de la formation, une approche individualisée et de proximité avec le milieu naturel de la personne.

L'entreprise offre également, par l'entremise de son équipe d'experts, de la formation et du coaching à des professionnels accompagnants, des établissements de santé ainsi qu'à des organismes communautaires désireux d'améliorer leurs services auprès de leurs clients. Elle offre également des formations en ligne accessibles aux différents types d'accompagnants ainsi qu'aux directrices et directeurs des ressources humaines de PME et de grandes entreprises.

Pour en savoir plus sur les services offerts : https://groupejprobin.com

