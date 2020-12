Nomination du président des Éleveurs de porcs du Québec : David Duval membre du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec

LONGUEUIL, QC, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les Éleveurs de porcs du Québec sont fiers de la nomination, effectuée par le Conseil des ministres, de leur président, David Duval, au conseil d'administration de La Financière agricole du Québec. David Duval aura entre autres le mandat de représenter le Conseil des spécialités de l'Union des producteurs agricoles.

« Nous sommes très heureux de voir notre président nommé au conseil d'administration de cette organisation d'importance pour le milieu agricole et agroalimentaire au Québec. Nous sommes confiants que M. Duval, par sa personnalité rassembleuse, intègre et transparente, sera en mesure de représenter les intérêts des spécialités afin de développer le milieu, mais également de travailler à la mobilisation d'une relève compétente, instruite et motivée pour nos entreprises. »

- Alexandre Cusson, directeur général des Éleveurs de porcs du Québec

Président des Éleveurs de porcs depuis plus de trois ans, David Duval a été sélectionné par le conseil général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), parmi tous les représentants et les représentantes des fédérations spécialisées, pour siéger à ce conseil d'administration. Exploitant une ferme d'élevage de porcs en Montérégie depuis 30 ans, il s'est notamment impliqué au sein du syndicat local de sa région dès 1995.

Convaincu que La Financière est un partenaire des agriculteurs dans le développement et la mise en œuvre de programmes qui améliorent la gestion du risque et qui offrent des outils financiers adaptés aux différents secteurs et à toutes les régions, il continuera de promouvoir le développement du secteur agricole et agroalimentaire du Québec. « Je tiens à remercier les membres du Conseil général de l'UPA, ainsi que le Conseil des ministres, pour cette nomination. Je veux continuer de travailler au service de la relève agricole, qui est hautement motivée et compétente, et de favoriser la création d'un environnement d'affaires favorables pour tous les entrepreneurs et les entreprises agricoles du Québec », souligne David Duval.

À propos des Éleveurs de porcs du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec représentent les intérêts de leurs 2 735 membres, répartis dans huit groupes régionaux. Le secteur porcin génère des retombées économiques de plus de 3,36 milliards de dollars, dont bénéficient toutes les régions de la province. Au Québec, la filière porcine emploie 31 000 personnes. Environ 70 % de la production porcine québécoise est exportée, ce qui représente une valeur de 1,81 milliard de dollars en 2019 et près de 45 % des exportations canadiennes en termes de valeur. Le porc du Québec est exporté dans plus de 80 pays, ce qui représente 6 % du commerce mondial du porc.

