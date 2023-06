Nomination du nouveau président et chef de la direction de la SAQ : Déclaration d'A3 Québec

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - A3 Québec salue la nomination du nouveau président et chef de la direction de la SAQ, M. Jacques Farcy, qui a eu lieu hier par le Conseil des ministres.

A3 Québec et ses membres sont impatients de collaborer avec le nouveau président et chef de la direction sur les nombreux dossiers autour desquels l'expertise des agents est essentielle comme la révision du processus d'ajustement des prix, la mise en place d'une stratégie de gestion de l'offre, tant au niveau des spiritueux que des vins et autres alcools, ainsi que l'évolution des importations privées qui permettront au marché des boissons alcooliques québécois de demeurer compétitif et adapté aux besoins des consommateurs

Rappelons qu'A3 Québec est l'interlocuteur privilégié de la Société des alcools du Québec en matière d'accès aux produits alcooliques. Les agences membres d'A3 Québec sont des joueurs essentiels pour le travail de la SAQ puisqu'elles connaissent le marché et son fonctionnement. Elles conseillent les producteurs qu'elles représentent pour leur permettre d'accéder à l'attractif marché québécois et y évoluer.

Les membres d'A3 représentent plus de 95 % des ventes à la SAQ qui se traduisent par 4 G$ de ventes en plus de représenter 51 % des ventes en importation privée. Ensemble, les 86 agences membres d'A3 Québec emploient au-delà de 1 000 personnes au Québec.

En terminant, A3 Québec souhaite la bienvenue à M. Jacques Farcy et a hâte d'échanger avec lui dans le but de contribuer à développer l'expérience client et l'expérience partenaires d'affaires à la SAQ.

SOURCE A3 Québec

Renseignements: Demandes d'entrevue : Laurence Gagnon, [email protected], 418-690-9716