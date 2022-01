Nomination du Dr Luc Boileau au poste de directeur national de santé publique par intérim

QUÉBEC, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision du premier ministre du Québec, M. François Legault, de nommer le Dr Luc Boileau en tant que directeur national de santé publique par intérim, l'entrée en fonction de celui-ci est immédiate. Il quitte donc ses fonctions de président-directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), poste qu'il occupait depuis 2015. Auparavant, il avait assumé plusieurs fonctions au sein du réseau de la santé et des services sociaux, notamment celles de président-directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, puis de président-directeur général de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

« Au nom du conseil d'administration, je félicite le Dr Boileau pour sa nomination et le remercie pour le travail remarquable qu'il a accompli au sein de l'INESSS. Je tiens particulièrement à souligner le caractère hautement collaboratif de sa contribution et la grande qualité de ses relations, tant à l'interne qu'avec les partenaires de l'organisation ».

Roger Paquet, président du conseil d'administration de l'INESSS



Le conseil d'administration de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux a nommé la Dre Michèle de Guise à titre de présidente-directrice générale par intérim, et ce, à compter d'aujourd'hui. Ayant rejoint l'INESSS en 2015, la Dre de Guise y occupe les fonctions de vice-présidente scientifique depuis 2020.

« Le conseil d'administration remercie la Dre de Guise d'avoir accepté le mandat qui lui est confié. Il est persuadé qu'elle détient toute l'expertise et les compétences nécessaires pour poursuivre avec rigueur et engagement la mission de l'Institut. Il lui offre son entière collaboration ».

Roger Paquet, président du conseil d'administration de l'INESSS

Rappelons que l'INESSS a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette mission, l'Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux. Il émet des recommandations quant à leur adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime public, et élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal. Toutes les publications de l'Institut se trouvent sur le site Web : www.inesss.qc.ca.

Cardiologue de formation, diplômée de l'Université de Montréal, Dre de Guise a poursuivi sa formation en réadaptation cardiaque, échographie puis prise en charge des patients avec insuffisance cardiaque terminale, notamment par support mécanique et transplantation, à Londres, Philadelphie puis Cleveland. Elle a par la suite travaillé comme cardiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). À titre de clinicienne, elle y a proposé et implanté la clinique d'insuffisance cardiaque et le programme de réadaptation cardiaque pour les clientèles à haut risque.

Sur le plan managérial, après avoir complété une maîtrise en gestion à l'Université McGill (International Master in Health Leadership), la Dre de Guise a successivement occupé, toujours au CHUM, les postes de directrice de la promotion de la santé, de directrice de la qualité, de la promotion de la santé et de l'expérience patient puis de directrice médicale adjointe responsable de la qualité et de l'évolution de la pratique.

La Dre de Guise s'est jointe à l'INESSS en 2015 en tant que directrice des services de santé et de l'évaluation des technologies. En 2020, elle a obtenu le poste de vice-présidente scientifique.

